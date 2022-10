Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Electronic Arts hat das nächste Spiel der Need for Speed-Reihe offiziell angekündigt und bestätigt, dass es ab dem 2. Dezember 2022 nur für Current-Gen-Konsolen und PC erhältlich sein wird.

Wie bereits zuvor durchgesickert ist, wird es Need for Speed Unbound heißen und eine stilistische Abkehr von den letzten Spielen der Reihe darstellen.

Criterion kehrt damit nach mehr als einem Jahrzehnt zur Serie zurück und scheint mit einer Einzelspieler-Kampagne, die in der Welt der illegalen Straßenrennen angesiedelt ist, ein wenig zu den Wurzeln des Spiels zurückzukehren.

Der Grafikstil ist an Straßengrafiken angelehnt, und es sieht so aus, als ob es Elemente von Criterions letztem Need for Speed-Titel Hot Pursuit geben wird, wobei die Verfolgungsjagden mit den Cops wieder der Schlüssel zum Gameplay sind. Du spielst einen Rennfahrer, der versucht, "The Grand" zu gewinnen - ein Straßenrennen in der Stadt Lakeshore - aber auf dem Weg dorthin gibt es viele Hindernisse.

"In Need for Speed Unbound geht es darum, sich selbst auszudrücken, Risiken einzugehen und den Status quo zu unterbrechen, indem man einfach man selbst ist - durch seinen Rennstil, einzigartige Fahrzeugausstattungen, Mode, Musik und vieles mehr", so der Creative Director des Entwicklers, Kieran Crimmins.

"Wir haben uns davon inspirieren lassen, ein wirklich authentisches Universum zu schaffen, in dem sich die Spieler selbst im Spiel wiederfinden. Das visuelle Erlebnis von Unbound definiert die Erwartungen neu, mit einem neuen, charakteristischen Kunststil, der Graffiti zum Leben erweckt, den Wettbewerb intensiviert und adrenalingeladene Hochgeschwindigkeits-Action erzeugt."

Der US-Rapper A$AP Rocky wird in dem Spiel auftreten.

Need for Speed Unbound wird für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich sein, die Vorbestellungen beginnen am 29. November 2022.

