Wie man Ted Lasso und AFC Richmond in FIFA 23 findet

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - FIFA 23 erscheint offiziell am Freitag, den 30. September 2022. Einige Spieler haben bereits jetzt über EA Play oder durch Vorbestellung der Ultimate Edition Zugriff auf das Spiel.

Diejenigen, die gerade erst anfangen, werden einige neue Funktionen und Extras vorfinden, an die sie sich gewöhnen müssen, einschließlich der Hinzufügung von Ted Lasso und seinem Team, AFC Richmond, aus der erfolgreichen Apple TV+ Show. Allerdings wurden wir ein paar Mal gefragt, wo er sich im Spiel versteckt - manche Spieler können ihn oder das Team, als das sie spielen, nicht finden.

Deshalb haben wir diesen schnellen und einfachen Leitfaden zusammengestellt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_12854120

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

FIFA 23: Wie man als Ted Lasso und AFC Richmond spielt

Ted Lasso und das gesamte Team des AFC Richmond sind in mehreren Spielmodi in FIFA 23 verfügbar. Das Gleiche gilt für thematische Gegenstände in Ultimate Team und das Nelson Road-Stadion (das dem Selhurst Park von Crystal Palace nachempfunden ist, denn dort wurde die Serie gedreht). Aber sie sind nicht so einfach zu finden.

Hier erfahren Sie, wie Sie sie auswählen können.

Karriere-Modus

Um Ted Lasso als Manager zu haben und als AFC Richmond im Karrieremodus zu spielen, befolgen Sie einfach diese Schritte.

Gehe zu "Karriere" in "Spielmodi" und starte eine "Neue Karriere".

Klicken Sie auf "Download Latest", wenn der Kader-Update-Bildschirm erscheint. Wenn kein Update verfügbar ist, klicken Sie einfach auf "Use Current Squads".

Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf "Play As Real Manager". Blättern Sie nun oben auf dem nächsten Bildschirm durch die Länderleiste, bis Sie "Rest der Welt" erreichen.

Scrollen Sie durch die Manager unten und Ted Lasso ist als letzte Option in der rechten unteren Ecke verfügbar. Wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf "Vorrücken".

Sein Standardteam AFC Richmond wird angezeigt (Sie können es auf Wunsch in ein anderes Team oder einen eigenen Verein ändern). Klicken Sie auf "Vorrücken".

Du musst nun den AFC Richmond in die Liga deiner Wahl wechseln. Wähle den Verein aus, den du wechseln möchtest, wähle auf dem nächsten Bildschirm deine "Karriereeinstellungen" und los geht's.

Leider können Sie in einer Managerkarriere zwar als Ted Lasso spielen und die Kontrolle über sein Team auf dem Bildschirm übernehmen, aber Sie können nicht als Roy Kent oder einer der Spieler des AFC Richmond in einer Spielerkarriere spielen.

Quickplay, Profivereine, Saisons

Sie können auch als AFC Richmond in den zahlreichen anderen Einzelspieler- und Online-Modi spielen, darunter Quickplay, Pro Clubs und Seasons.

Wenn du dein Team auswählst, musst du nur das Land "Rest der Welt" auswählen und du findest dort den AFC Richmond.

Schreiben von Rik Henderson.