Motive Studio bestätigt, dass es ein Iron Man-Spiel für EA entwickelt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Marvel-Spiel von EA wurde angekündigt, und wie einige bereits vermutet haben, basiert es auf Iron Man.

Es wird von Motive Studio entwickelt - dem Team hinter Star Wars: Squadrons und dem kommenden Remake von Dead Space - und wird ein Einzelspieler-Action-Adventure in der dritten Person sein.

Geleitet wird das Projekt von Olivier Proulx, der auch an dem hervorragenden Guardians of the Galaxy für Square Enix gearbeitet hat: "Es ist eine Ehre und ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, ein Videospiel zu entwickeln, das auf einem der kultigsten Superhelden der heutigen Unterhaltungsbranche basiert", sagte er.

"Wir haben die großartige Möglichkeit, eine neue und einzigartige Geschichte zu erschaffen, die wir unser Eigen nennen können. Marvel ermutigt uns, etwas Neues zu schaffen. Wir haben eine Menge Freiheiten, was für das Team sehr reizvoll ist."

Das Spiel befindet sich in der Vorproduktion, ist also noch weit von einer Veröffentlichung entfernt. Wir bezweifeln, dass wir noch mindestens ein Jahr lang etwas Konkretes sehen werden - vielleicht einen Teaser auf der E3 2023. EA verspricht, uns über den Fortgang der Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Es ist in der Tat eher ungewöhnlich, dass ein Spiel so früh in seinem Zeitplan angekündigt wird. Die Spekulationen während der D23-Feierlichkeiten von Disney könnten Electronic Arts jedoch in Zugzwang gebracht haben.

Wir können es kaum erwarten, mehr über das Projekt zu erfahren und hoffen, dass wir eine bessere Flugmechanik für einen gut angezogenen Tony Stark bekommen als im aktuellen Avengers-Spiel.

Schreiben von Rik Henderson.