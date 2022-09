Die Sims 4 wird im Oktober dauerhaft kostenlos spielbar sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn du den Drang verspürst, einen digitalen Haushalt zu gründen, haben wir gute Neuigkeiten: Die Sims 4 wird ab dem 18. Oktober kostenlos spielbar sein.

Das Spiel ist seit 2014 auf dem Markt, daher wagen wir zu behaupten, dass eingefleischte Sims-Fans bereits ihren Teil des Spiels gespielt haben, aber für alle anderen ist es der perfekte Zeitpunkt, um es auszuprobieren.

Die Sims 4 wird dauerhaft auf PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X kostenlos spielbar sein.

Wenn du das Spiel bereits gekauft hast, kannst du das neu veröffentlichte Desert Luxe Kit als kostenloses Geschenk anfordern, das thematische Möbel enthält, die von der Wüstenlandschaft des Südwestens inspiriert sind.

EA Play- und EA Play Pro-Mitglieder erhalten außerdem einige Bonusinhalte und können mit dem Get To Work Expansion Pack und dem Toddler Stuff Expansion Pack spielen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Sims-Franchise schon immer stark auf Erweiterungspakete gesetzt hat, sogar in den Tagen, bevor DLC alltäglich wurde, macht der Wechsel zu einem Free-to-Play-Modell sehr viel Sinn.

Einige haben vermutet, dass dieser Schritt das Ende von Die Sims 4 bedeuten könnte, aber das scheint nicht der Fall zu sein.

In einem Blog-Post erklärte EA: "Unser Team ist mehr denn je damit beschäftigt, neue und sinnvolle Die Sims 4-Erlebnisse für unsere Spieler zu entwickeln, und wir werden in absehbarer Zukunft weiterhin Packs, Kits und Sims Delivery Express-Drops entwickeln und veröffentlichen."

Mehr über die Zukunft von Die Sims 4 könnt ihr während des Behind The Sims Summit-Livestreams herausfinden. Er findet am 18. Oktober über die YouTube- und Twitch-Kanäle von The Sims statt.

Schreiben von Luke Baker.