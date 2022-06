EA arbeitet möglicherweise an einem weiteren Marvel-Spiel

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Einem Branchenkommentator zufolge könnte EA an einem unangekündigten Spiel arbeiten, das ein Marvel-Eigentum nutzt und die Eroberung der Spiele durch den Comic- und Filmriesen fortsetzt.

Shpeshal_Nick, der sagt, dass er von einer Quelle erfahren hat, dass ein Projekt in Arbeit ist, geht nicht näher auf das Spiel ein, so dass wir völlig im Dunkeln darüber gelassen werden, welche Serie oder welchen Charakter das Spiel adaptieren könnte.

Allerdings kann man durch Ausschlussverfahren ein gewisses Maß an Vermutungen anstellen. Wir wissen, dass große Charaktere wie Spider-Man, die Avengers, Guardians of the Galaxy und Wolverine alle durch Spiele abgedeckt werden, die entweder bereits erschienen sind oder angekündigt wurden.

Bleibt noch eine ganze Reihe von eigenständigen Charakteren, die leicht populär genug sein könnten, um ihre eigenen Spiele zu entwickeln, von Iron Man bis Captain America.

EA hat in letzter Zeit bewiesen, dass sie mit Lizenzspielen umgehen können, denn der große Erfolg von Star Wars Jedi: Fallen Order, der zu einer Fortsetzung, Survivor, führte.

Im Moment müssen wir jedoch einfach abwarten, denn weder von Marvel noch von EA gibt es ein offizielles Wort, und eine baldige Ankündigung ist nicht zu erwarten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.