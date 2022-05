EA Sports UFC 5 Gerüchte, Details und was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EA Sports hat zuletzt im Herbst 2020 ein UFC-Spiel veröffentlicht - UFC 4 - ein neuer Ableger ist also überfällig.

Allerdings müssen Sie sich wahrscheinlich noch etwas länger gedulden, denn es gibt keine Anzeichen für ein Spiel im Jahr 2022. Stattdessen deuten Gerüchte und eine durchgesickerte E-Mail auf eine weitere Fortsetzung der Mixed-Martial-Arts-Serie im nächsten Jahr hin.

Hier ist alles, was wir bis jetzt über EA Sports UFC 5 wissen.

Bisher wurde angenommen, dass EA Vancouver, der Entwickler der UFC-Reihe, seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf ein Reboot der Fight Night-Boxspiele gerichtet hat. Das bedeutete, dass ein UFC 5 noch länger hätte warten müssen.

Der bekannte Spieleautor Tom Henderson verriet jedoch auf Twitter, dass das Team den Pausenknopf bei Fight Night gedrückt hat, um sich wieder der Ultimate Fighting Championship zuzuwenden.

Außerdem behauptete er, gehört zu haben, dass das Spiel im Sommer 2023 erscheinen wird.

UFC 5 ist im Sommer 23, glaube ich.



Ein Fight Night-Reboot musste dafür *gepusht* werden https://t.co/qJNmCBY00N- Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 10, 2022

Natürlich ist das im Moment nur Spekulation, aber es macht durchaus Sinn, vor allem wenn man bedenkt, dass der Abstand zwischen den Spielen bis dahin drei Jahre betragen wird. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine zeitliche Begrenzung der Lizenz gibt, die EA mit der UFC besitzt.

Zusätzlich zu Hendersons obigen Behauptungen hat VGC Berichten zufolge eine interne E-Mail an die Mitarbeiter von EA Canada gesehen, die sich auf UFC 5 und die Entscheidung, die Entwicklung von Fight Night einzustellen, bezieht: "Wir sind sehr aufgeregt wegen UFC 5 und... wir wollen den geteilten Fokus, den einige Mitglieder unseres Führungsteams in der letzten Zeit hatten, beseitigen, damit wir uns ausschließlich darauf konzentrieren können, die Migration und UFC 5 in hoher Qualität zu liefern", heißt es darin angeblich.

Die Entwicklung von Fight Night wird nach der Fertigstellung von UFC 5 fortgesetzt.

Da das Spiel noch lange nicht offiziell ist, wissen wir nicht, für welche Plattformen es erscheinen wird. Da es jedoch nicht vor mindestens 2023 erwartet wird, würde es uns nicht überraschen, wenn EA sich entscheidet, sich nur auf die Formate der aktuellen Generation zu konzentrieren. Das wären dann also PS5, Xbox Series X/S und PC.

Wir werden weitere Gerüchte und konkrete Details veröffentlichen, sobald sie auftauchen.

