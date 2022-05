EA bestätigt die Umbenennung von FIFA in EA Sports FC

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wurde endlich bestätigt, dass EA den Namen FIFA von seinem Flaggschiff, der Fußballspielserie, entfernt und diese in EA Sports FC umbenennt.

Die Änderung wurde in einem ausführlichen Artikel der New York Times beschrieben und dann von EA selbst bestätigt, aber es bleiben noch viele Fragen offen, welche Spielerfiguren und Vereine offiziell in das Spiel aufgenommen werden.

Die wichtigste Information für die meisten Fans ist, dass die überwiegende Mehrheit der Vereine angesichts der Vereinbarungen mit Organisationen wie der Premier League in Großbritannien und der Champions League wohl weiterhin offiziell in FIFA vertreten sein wird.

Schließlich ist die Rechte-Situation zwischen den einzelnen Ligen, der UEFA und anderen Fußballverbänden unglaublich komplex. Ob dies bedeutet, dass ein Konkurrent wie Konamis skizzenhaft wiedergeborene eFootball-Reihe (ehemals PES) eine Partnerschaft mit FIFA selbst eingehen wird, bleibt abzuwarten.

Die Trennung zwischen EA und der FIFA nach 20 Jahren Partnerschaft wurde seit Monaten gemunkelt, nachdem berichtet wurde, dass die FIFA eine Verdoppelung ihrer Gebühren und ein immer prominenteres Branding forderte, was EA als Verwässerung seiner eigenen Position angesehen haben könnte.

Dies könnte EA als Verwässerung der eigenen Position ansehen. Es bedeutet jedoch, dass Ereignisse wie die FIFA-Weltmeisterschaft vermutlich nicht in den Spielen von EA Sports FC zu finden sein werden, wenn sie stattfinden, was EA zu diesem Zeitpunkt akzeptiert haben wird.

FIFA 23 wird also das letzte Spiel mit FIFA-Branding sein, da der Vertrag noch bis nach Katar 2022 läuft. Sobald dieses Spiel erscheint, müssen wir uns also auf eine neue Ära einstellen.

