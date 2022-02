Betatest-Registrierungen für Battlefield Mobile offen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Battlefield Mobile wurde vor einiger Zeit im Jahr 2021 angekündigt und erschien später im Jahr zum Testen im Google Play Store, aber jetzt sieht es so aus, als würde es eine neue Welle von Beta-Tests für das Spiel geben.

Spieler in Indien können sich jetzt im Play Store vorregistrieren, um an Beta-Tests des Spiels teilzunehmen, die anscheinend noch in diesem Monat beginnen.

Frühere Tests fanden Ende 2021 in Indonesien und auf den Philippinen statt, also könnte dies bedeuten, dass EA verschiedene Server für das Spiel testet, oder es könnte es in Bezug auf die Bevölkerung in ein größeres Gebiet einlassen, um zu sehen, wie es abschneidet.

Wie auch immer, wir könnten ziemlich bald hören, was die Spieler über das bisherige Gameplay denken, da Betatests oft ziemlich klobige und repräsentative Teile des endgültigen Spiels bieten.

Obwohl Battlefield Mobile vielleicht schon vor einer Weile enthüllt wurde, wissen wir immer noch nicht viel darüber, wie es sich spielen wird, abgesehen von Berichten aus früheren Spieltests. Wie viele Karten es zum Beispiel genau bieten wird und welche Auswahl an Waffen verfügbar sein wird, ist noch unbekannt.

Wir wissen jedoch, dass der Fortschritt der Spieler durch Ränge und Freischaltungen am Ende der Spieltestsitzungen gelöscht wird. Wenn Sie also hoffen, dies als Gelegenheit zum Weiterkommen zu nutzen, sollten Sie vielleicht warten und abwarten die vollständige Veröffentlichung, die irgendwann im Jahr 2022 fällig ist.

Schreiben von Max Freeman-Mills.