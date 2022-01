Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EA hat auf die jüngste Welle hochkarätiger Hacks von FIFA 22 Ultimate Team- Accounts reagiert und als Grund für die Probleme „menschliches Versagen“ in seinem Customer-Experience-Team genannt.

Das Unternehmen entschuldigte sich in einer offiziellen Erklärung für die Kontokompromisse, nachdem viele der beliebtesten FIFA 22-Streamer – darunter NickRTFM, Bateson87, Trymacs, NarcoinsFC und FUT Donkey – festgestellt hatten, dass ihre Konten von Spielmünzen befreit und ihre persönlichen Daten preisgegeben wurden .

Laut der internen Untersuchung von EA wurde auf die Konten von Hackern zugegriffen, die den Kontowiederherstellungsprozess in einem Live-Chat ausnutzten.

„In den letzten Wochen wurden wir auf Berichte aufmerksam, denen zufolge hochkarätige Spielerkonten übernommen werden sollen. Durch unsere erste Untersuchung können wir bestätigen, dass eine Reihe von Konten durch Phishing-Techniken kompromittiert wurden“, heißt es in der Erklärung liest.

"Durch den Einsatz von Bedrohungen und anderen 'Social Engineering'-Methoden konnten böswillig handelnde Personen menschliche Fehler in unserem Kundenerfahrungsteam ausnutzen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen, um Zugang zu anderen Spielerkonten zu erhalten."

Als Reaktion auf die Fehler hat EA außerdem eine Reihe neuer Sicherheitsmaßnahmen angekündigt, um ähnliche Hacking-Probleme in Zukunft zu verhindern.

EA-Berater, die an Spielerkonten beteiligt sind, werden eine Umschulung und zusätzliche Teamschulung erhalten, so das Unternehmen, die einen besonderen Schwerpunkt auf Kontosicherheit und Phishing-Techniken legen wird.

Wenn eine E-Mail-Änderung über den Live-Chat angefordert wird, erfordert dies nun auch eine obligatorische Genehmigung durch das Management innerhalb des EA-Beraterteams, wobei das Unternehmen ebenfalls auf eine zusätzliche Überprüfung der Kontoinhaberschaft hindeutet.

Obwohl dies natürlich willkommene Änderungen sind, hat die FIFA-Community – angetrieben von den hochkarätigen Streamern, deren Konten kompromittiert wurden – auch ihre Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Änderungen zu spät kommen.

Ein Streamer, Nick - RunTheFUTMarket, hat erklärt, dass seine Identität aufgrund der Probleme jetzt verwendet wird, um Kredite zu beantragen, während ein anderer, @NarcoinsFC , vorschlug, dass hochkarätige Benutzer EA vor den Hacks vor Problemen warnen.

Große Resonanz in Bezug auf Konten, aber abgesehen von den FIFA-Münzen, jetzt beantragt jemand in meinem Namen eine Gutschrift, weil meine persönlichen Daten durchgesickert sind, möchte nicht, dass dies den anderen 49 Konten passiert — Nick (@NickRTFM) 11. Januar 2022

Alles in allem ist es eine weitere turbulente Episode für EA in der Beziehung zur Community – eine, die auch letztes Jahr während des #EAGate-Skandals erschüttert wurde , in dem gegen EA-Mitarbeiter ermittelt wurde, auch Ingame-Karten für echtes Geld verkauft zu haben wie die virale Diskussion über die "wahren Kosten" des Aufbaus eines Ultimate Teams .

Diesmal scheint das Unternehmen einige bedeutende Änderungen an der Privatsphäre der Benutzer vorzunehmen, die für die Community nur positiv sein können.

Da im Ultimate Team-Spielmodus jedoch ziemlich konsistente Probleme auftauchen, ist es fair, darüber nachzudenken, was das nächste Problem für EA sein wird.

Schreiben von Conor Allison.