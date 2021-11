Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 ist da, und obwohl der Start ein wenig herausfordernd war, gibt es immer noch eine große Anzahl von Spielern, die in den Stunden versinken, um neue Waffen zu bekommen und das Spiel zu verbessern.

Wir waren mittendrin, haben alle Modi und Karten ausprobiert und werden immer besser. Mit einer Fülle von Erfahrungen aus vergangenen Battlefield-Spielen haben wir hier einige Tipps und Tricks für Sie zusammengestellt, die Ihnen helfen sollten Sie, wie Sie sich an das Spiel gewöhnen. Sieh sie dir unten an!

Während Updates und Patches die Dinge ständig verbessern, ist das Waffenspiel beim Start in Battlefield 2042 an manchen Stellen etwas holprig, wobei sich einige Waffen einfach ein wenig falsch anfühlen und die Genauigkeit häufig inkonsistent ist. Wir haben jedoch festgestellt, dass für Anfänger die SMG-Klasse die richtige Wahl ist.

Diese Geschütze bieten, insbesondere wenn Sie die dominante PP-29 freischalten, einen geringen Rückstoß und können schnell vom Sprinten zum Schießen wechseln, was sie zu einem großartigen Ort für den Einstieg macht. Sie können sich natürlich ziemlich schnell verzweigen und sich je nach Situation ändern, aber um einige Kämpfe zu bekommen, die nicht frustrierend sind, ist eine SMG im Moment die beste Wahl.

Aber selbst wenn Sie ein paar Waffen haben, die Ihnen gefallen, ist BF2042 gewöhnungsbedürftig, insbesondere wenn Sie neu in der Serie sind. Es gibt viele Bewegungsmechaniken, Gadgets und Waffen zum Ausprobieren und 10 Spezialisten mit unterschiedlichen Fähigkeiten zum Mischen.

Wir empfehlen Ihnen, von Zeit zu Zeit in Solo- oder Koop-Matches gegen Bots vorbeizuschauen, wenn Sie etwas Neues ausprobieren möchten - Sie erhalten eine entspanntere Umgebung und können wirklich experimentieren, ohne Ihr Team zu kosten, oder von unwirklichen Spielern beschossen zu werden. Außerdem ist das Waffenleveling zum Zeitpunkt des Schreibens aktiviert und eine großartige Möglichkeit, einige Anhänge freizuschalten, bevor Sie eine Waffe in den vollen Online-Kampf stürzen.

Wenn Waffen etwas Übung erfordern, sind Fahrzeuge eine noch größere Herausforderung - insbesondere Luftwaffen wie Jets und Hubschrauber. Auch hier empfehlen wir Ihnen wirklich, auf einen Solo-Server zu springen und sich einige davon zu schnappen, ohne sie in den ersten 0,01 Sekunden eines Spiels schnappen zu müssen, und versuchen Sie, eine Menge herumzufliegen.

Obwohl die Steuerung im Vergleich zu Call of Duty Warzone etwas komplex ist, geben sie Ihnen viel Kontrolle, und wenn Sie sich damit vertraut machen, werden Sie für jedes Team, dem Sie beitreten, eine große Bereicherung.

Das Respawnen in BF2042 kann, wie in den meisten Battlefield-Spielen zuvor, eine heikle Angelegenheit sein. Egal, ob Sie Eroberung, Durchbruch oder andere Modi in Portal spielen, Sie möchten der Action nahe sein, indem Sie in der Nähe eines Kampfes erscheinen, aber nicht so nah, dass Sie sofort sterben, wenn Sie ankommen.

Wir verwenden gerne Spawn Beacons, die ihr auf Level 16 freischaltet, um ein bisschen mehr Kontrolle zu haben und unseren Trupp an einen Ort in der Nähe der Schlacht zu lenken, aber nicht zu nahe. Es lohnt sich jedoch auch, gelegentlich weiter hinten zu laichen, um auf einer großen Flanke loszufahren oder sich zurückzulehnen und zu schießen.

Wir lieben das Plus-System, die Waffenanpassung von BF2042, obwohl es einige Minuten dauern kann, bis Sie in den Menüs herausfinden, wie Sie es anpassen können. Sie können eine Waffe so einrichten, dass sie die gewünschten Optionen hat, sodass Sie schnell zwischen Konfigurationen wechseln können, ohne erneut erscheinen zu müssen.

Dies ist bahnbrechend und ermöglicht es Ihnen wirklich, Dinge nach Belieben zu ändern, und es wird Ihnen eine Menge Kontrolle freigeschaltet. Nehmen Sie sich vor einem Spiel die Zeit, die Dinge einzurichten, sobald Sie ein paar Aufsätze für eine bestimmte Waffe freigeschaltet haben, und Sie werden die Vorteile genießen.

Apropos Spielmodi, während Durchbruch und Eroberung die Hauptmodi sind, vergessen Sie nicht die Gefahrenzone und das Portal – diese beiden können Ihnen eine Menge lohnendes Gameplay bieten, das das Tempo ein wenig unterbricht.

Egal, ob es sich um die erhöhte Spannung der Gefahrenzone oder die Option kleinerer Karten und Modi im Portal handelt, Sie können eine stärker auf das Schießen fokussierte Lösung erhalten, und beide bieten eine wirklich schöne Möglichkeit, die Dinge zu unterbrechen, wenn Sie mit der Punkterfassung zu kämpfen haben Mechanik von All-Out Warfare.

Unabhängig von Ihrem Modus ist es jedoch wichtig, ein Teamplayer in Battlefield zu sein – dies ist kein Einzelkämpfer-Run-and-Gun-Simulator wie Call of Duty. Wenn Sie auf der Seite der Kills nicht die größte Delle machen, sollten Sie die medizinische oder Munitionskiste als Ihr Gerät wählen und an vorderster Front helfen.

Es ist wichtig, die Munition und Gesundheit der Spieler aufzufüllen, ebenso wie Wiederbelebungen, und Sie erhalten dafür auch viele XP. Auch das Spielen als bestimmte Spezialisten wird dabei helfen, wie Falck, der Verbündete zu voller Gesundheit wiederbeleben kann, oder Boris, dessen Turm helfen kann, flankierende Feinde zu stoppen.

In Ihrem riesigen 64-Spieler-Team sind Sie jedoch in einem Vier-Spieler-Kader, und es ist genauso wichtig, in dieser kleineren Gruppe kohärent zu spielen. Jeder Trupp hat einen zufällig zugewiesenen Truppführer, der seinen Truppkameraden Befehle erteilen kann, z.

Dies ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass alle an einem Strang ziehen, um einen größeren Einfluss auf das Spiel zu erzielen, und Sie erhalten am Ende einer Runde XP-Boni, um Ihr Teamplay zu belohnen.

Dies ist jedoch ein Battlefield-Spiel, und selbst mit dem besten Trupp der Welt wird es Zeiten geben, in denen Sie von Hubschraubern eingepfercht oder wiederholt von einem Panzer gesprengt werden, und hier wird es wichtig, die Initiative zu ergreifen. Anstatt immer wieder das gleiche Ergebnis zu erzielen, nehmen Sie eine Änderung vor!

Rüste die Flak-Werfer aus, schleiche dich mit etwas C5 heran oder springe in ein eigenes Fahrzeug, um der Bedrohung zu begegnen, und stelle sicher, dass du es tust, bevor das Spiel verloren ist. Diese Art von taktischer Flexibilität ist der Schlüssel, wenn Sie gewinnen wollen.

