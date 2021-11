Was kommt im nächsten Update zu Battlefield 2042?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 ist gestartet, und obwohl es aufgrund seiner ständigen Fehler- und Serverprobleme auf eine etwas gemischte Resonanz gestoßen ist, gibt es in seinen Modi und auf seinen Karten immer noch eine Menge Spaß.

Dies ist jedoch ein Live-Service-Spiel im modernen Sinne, und Dice hat deutlich gemacht, dass es viele Inhalte nach dem Start geben wird, um BF2042 zu unterstützen – erfahrt also gleich hier, was auf uns zukommt.

Am Ende der ersten Woche des Lebenszyklus von BF2042 brach Dice aus der Deckung, um zu bestätigen, dass es auf all das positive und negative Feedback von Neulingen und langjährigen Fans der Serie gehört hat.

In einem ehrlich gesagt RIESIGEN Blogbeitrag wurden eine Reihe von Änderungen beschrieben, die Battlefield 2042 in einer Reihe von Updates mit sich bringen wird, wobei das erste am 25. November 2021 veröffentlicht wurde und weitere zwei vor Weihnachten 2021 geplant sind.

Auf der EA-Website finden Sie hier alle Änderungen im Detail, aber es gibt einige Änderungen an der Schlagzeile, die Sie wissen möchten.

Erstens wurden der Rückstoß und die Geschossverteilung einer Vielzahl von Waffen angepasst, um fehlerverzeihender zu sein, was das Schießen für viele Spieler auf der ganzen Linie erleichtern sollte. Ebenso wurde der Rückstoß des gefürchteten PP-29 SMG erhöht, um es auf lange Distanz weniger verheerend zu machen.

Die Bewaffnung mehrerer Fahrzeuge wurde angepasst, um ihre Dominanz zu verringern, während die Panzerung des Hovercrafts ebenfalls reduziert wurde, um es weniger zu einer Bestie zu machen, gegen die man kämpfen kann.

Schließlich gibt es auch eine Fehlerbehebung für den Fehler, der verhinderte, dass Spieler wiederbelebt wurden, wenn sich ihr Körper in der Nähe einer Wand befand – etwas, das viel zu oft vorkam.

Während das obige Update bereits veröffentlicht wurde, hat Dice bereits viele weitere Änderungen bestätigt, die im dritten Update des Spiels und später erfolgen werden. Es gibt einen umfangreichen Blogbeitrag, den Sie lesen können, um alles zu erfahren, was getestet wird, aber hier sind einige Highlights.

Wir erhalten Indikatoren von Sanitätern in der Nähe, um zu sehen, ob eine Wiederbelebung wahrscheinlich ist, wenn wir sterben (etwas, das wir verblüfft haben, wurde in erster Linie ausgelassen).

Es sollte Verbesserungen beim Matchmaking und der sozialen Schnittstelle geben, um das Feiern mit deinen Freunden zu erleichtern, während der Voice-Chat irgendwann auch zum Spiel kommen sollte.

Die Leistung sollte dank kleiner Änderungen im Backend mit der Zeit besser werden, während Karten auch viele Optimierungen erfahren, um sicherzustellen, dass die Kollision überall richtig funktioniert.

Neue Spielmodi kommen für Portal, einschließlich Rush für die Karten der BF2042-Ära, und Hazard Zone erhält eine Reihe von Änderungen, um es spannender zu machen.

In der Zwischenzeit wissen wir, dass 2022 auf längere Sicht eine Reihe von Saisonpässen für das Spiel auf den Markt kommen wird, von denen jede neue Karten und Spezialisten sowie neue Waffen für die Spieler zum Freischalten und Verwenden bringen sollte die Menge an Inhalten, die BF2042 anbietet, wird nur zunehmen.