Battlefield 2042-Vorschau: Organisiertes Chaos

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben lange darauf gewartet – Battlefield 2042 hat eine langsame Reise bis zum Start hinter sich, voller Verzögerungen, entweder bestätigt oder hinter den Kulissen, aber seine Open Beta ist endlich da und lässt unzählige Spieler auf der Karte Orbital zum Ausprobieren seine Freuden.

Nach vielen Erkundungen und mehr als einem knappen Sieg haben wir unsere Gedanken darüber gesammelt, wie sich das nächste große Battlefield-Spiel entwickelt, nur wenige Wochen vor dem endgültigen Starttermin.

squirrel_widget_4940981

Orbital ist für die meisten Spiele eine riesige Karte, die verschiedene Bereiche umfasst, sich aber wirklich um eine verdammt große Rakete konzentriert – die entweder startet oder heftig explodiert, je nachdem, wie viel Schaden jeder Server voller Spieler in sie hineinpumpt.

Es ist eine wirklich wunderschöne Umgebung, voller Grün und industrieller Außenposten, und die dynamischen Wettersysteme, über die EA und Dice Lärm gemacht haben, verstärken dieses Gefühl des Ortes wirklich. Wir hatten Spiele, bei denen der Himmel fast die ganze Zeit blau mit strahlendem Sonnenschein war, während andere mit Wolken und Regen bedeckt waren.

Von Zeit zu Zeit kommt auch ein richtiger Sturm auf, der einen dynamischen und unvorhersehbaren Tornado mit sich bringt, der angesichts der Neuheit des Spiels dazu neigt, die Aufmerksamkeit des gesamten Servers auf sich zu ziehen. Es wird Fahrzeuge und Spieler herumwirbeln, sie über die Hälfte der Karte schleudern und eine dunstige Gischt über riesige Landstriche bringen.

Dies alles sorgt für eine beeindruckende Variabilität, wobei sich die Spiele selbst mit nur einer einzigen Karte, die es zu erkunden gilt, gut voneinander unterscheiden. Die enorme Größe des Spielfelds wird unterdessen offensichtlich durch die Verbreitung von Fahrzeugen gemildert.

Sie können jederzeit einen Buggy oder andere freie Fahrten herbeirufen, um an Ihr Ziel zu gelangen. Darüber hinaus kehrt die alte Battlefield-Tradition des glücklichen Timings zurück, das Ihnen einen Jet, einen Hubschrauber oder einen Panzer schnappt.

Jeder von ihnen macht Spaß zu steuern, ist je nach Fahrzeug klobig oder zerbrechlich, und die Luftsteuerung ist wie immer gewöhnungsbedürftig. In den Händen eines erfahrenen Piloten ist jedoch Verwüstung durchaus möglich.

Das bringt uns gut dazu, wie sich BF2042 zu diesem Zeitpunkt tatsächlich anfühlt (auf einem Build, von dem Dice klar war, dass er mindestens ein paar Monate alt ist). Auf der einen Seite fühlt sich vieles vertraut an, mit Fahrzeugen zur Auswahl und einer breiten Palette von Reichweiten, auf denen man kämpfen kann.

Beste Xbox-Angebote für Black Friday und Cyber Monday 2020: Xbox Series X / S- und One-Zubehör und mehr von Rik Henderson · 7 Oktober 2021

Aber auch im Vergleich zu Battlefield V oder dem letzten modernen Eintrag, Battlefield 4, fühlt sich alles ein wenig neu an. Zum einen sind Klassen verschwunden und werden durch Spezialisten mit einzigartigen Fähigkeiten wie Geschütztürmen oder einer heilenden Spritzenpistole ersetzt.

Diese machen Spaß zu spielen, vor allem der Grappling Hook von Mackay, aber mit nur vier zur Auswahl in diesem Test fiel uns auf, wie oft unsere Gegner mit uns identisch aussahen. Ein größerer Kader und Skins könnten dabei helfen, aber wir vermissen etwas den Unterschied zwischen den beiden Teams, den ältere Battlefields immer hatten.

Andere Innovationen fühlen sich jedoch großartig an. Das schnelle Austauschen der Aufsätze Ihrer Waffe fühlt sich brillant und wirklich nützlich an, obwohl wir hoffen, dass beim Start mehr Aufsätze zur Auswahl stehen. Es lässt Sie mehr als einen Spielstil in einem einzigen Leben viel leistungsfähiger spielen.

Die Spielerbewegung ist auch merklich schneller als in früheren Spielen, näher an Warzone in Bezug auf die Schnelligkeit, und das macht das Hürdenlauf und das Ummanteln viel einfacher als in älteren Dice-Spielen, über die wir gerne berichten.

Auch das Waffengefühl ist solide, wenn auch nicht zu stark rückstoßstark. Es gibt nicht Dutzende von Waffen zum Testen, aber wir hatten Spaß mit den meisten Reichweiten, obwohl sich SMGs ein wenig untermotorisiert anfühlten. Scharfschützen haben einen großen Drop, aber das ist angemessen, wenn man bedenkt, wie mächtig es sein kann.

Dies ist jedoch eine Beta, daher sind Probleme unvermeidlich, und wir sind während unserer Sitzungen auf weit verbreitete Verzögerungen gestoßen. Ob dies erklärt, warum die Trefferregistrierung zweifelhaft war und das Ping-System nur zeitweise zu funktionieren schien, sind wir uns nicht sicher, aber sie fühlen sich wie die Art von Problemen an, die bis zum Start behoben werden sollten.

Wir wollen nicht zu weit ins Unkraut eines bereits veralteten Beta-Builds vordringen, aber dieser Test landete genau dort, wo wir ihn erwartet hatten. Es gibt Teile, in denen sich Dice so stark verändert hat, dass wir uns nach den alten Methoden nostalgisch fühlen (wir sehen euch an, leicht verfügbare Munitionskisten).

Trotzdem haben wir in nur wenigen Matches eine Litanei dieser Battlefield-Momente gesammelt, die im Vergleich zu Call of Duty und anderen Shootern einfach singen.

Helikopterpiloten zu zwingen, mit Hitzesuchern auszusteigen und sie dann abzuschießen, bevor sie sich mit dem Fallschirm in Sicherheit bringen. Basejumping von einem Kampf, den wir nicht gewinnen können, nur um uns in einem anderen Kampf an der Basis eines riesigen Gebäudes wiederzufinden. Mit unserem Quad etwas falsch springen und versehentlich den perfekten Korkenzieher nageln, um sicher zu landen.

Es ist alles da, und wenn wir noch mehr Karten und Modi zu erkunden haben, sind wir zuversichtlich, dass Battlefield 2042 noch mehr zu bieten hat. Es wird jedoch interessant sein zu sehen, wie reibungslos es aus den Fallen herauskommen kann.

squirrel_widget_4940981