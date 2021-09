Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042, die mit Spannung erwartete Ausgabe des äußerst beliebten FPS-Franchise für 2021, wird nun am 19. November statt wie ursprünglich geplant am 22. Oktober veröffentlicht.

Die Nachricht kommt direkt vom offiziellen Battlefield-Twitter-Account und nennt die „unvorhergesehenen Herausforderungen für unsere Entwicklungsteams“ als Hauptgrund für die Verschiebung.

Falls Sie es nicht wissen: BF2042 spielt im Titeljahr inmitten eines großen globalen Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und Russland Glück in diesem Jahr, denn das neueste Battlefield wird die Einzelspieler-Kampagne zugunsten eines All-Hand-On-Multiplayer-Erlebnisses komplett aufgeben.

Das Spiel bietet Online-Kämpfe von bis zu 128 Spielern auf Konsolen und PCs der neuesten Generation sowie die „zerstörbarste“ Umgebung, die jemals in einem Battlefield-Spiel geschaffen wurde. Spieler von Xbox One und PS4 können zusammen spielen, während Spieler der Xbox Series X/S, PS5 und PC sich alle denselben Server teilen können.

