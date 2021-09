Battlefield Mobile: Erscheinungsdatum, Spielmodi und alles, was du wissen musst

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Battlefield Mobile wurde erstmals im April 2021 von DICE erwähnt und im August 2021 erschien das Spiel bei Google Play.

Über das Spiel wurde nicht viel gesagt, aber wir haben alle verfügbaren Informationen durchforstet, um Ihnen alle Details zu liefern, die Sie für den kommenden Titel benötigen.

Battlefield Mobile soll 2022 auf den Markt kommen. Das war das Datum, das von DICE bei der ersten Ankündigung des Spiels angegeben und später bei der Ankündigung der Spieltests bestätigt wurde.

Vor der Veröffentlichung wird es eingeschränkten Zugang zum Spiel geben, beginnend mit begrenzten Spieltests in Indonesien und auf den Philippinen. Es wird auch die Möglichkeit geben, sich für das Spiel vorzuregistrieren, aber diese Option ist noch nicht erschienen.

Battlefield Mobile wird ein kostenloses Spiel sein. Es fallen keine Kosten an, es werden jedoch eine Reihe von In-App-Käufen angeboten. EA Mobile hat bestätigt, dass es sich hierbei um kosmetische Gegenstände handelt und nicht um einen Gewinn.

Was genau Sie kaufen können, wurde noch nicht bestätigt, aber wir erwarten, dass es sich um Charakter- und Waffen-Skins in einem Battle Pass-System wie Call of Duty Mobile handelt .

In den Google Play-Details steht auch "Enthält Werbung", obwohl wir nicht wissen, ob dies für die endgültige Veröffentlichung des Spiels wahr oder zutreffend ist.

Battlefield Mobile wurde sowohl für Android als auch für iPhone/iOS bestätigt. Dies ist ein maßgeschneidertes Handyspiel, daher gibt es keine Überschneidung mit PC- oder Konsolenversionen des Spiels.

Die Spieltests haben eine Voraussetzung für Android 7 oder höher bestätigt, obwohl dies für die endgültige Version des Spiels möglicherweise nicht der Fall ist.

Da derzeit keine Spieltests für iOS geplant sind, gibt es keine Informationen darüber, welche iOS-Version Sie benötigen.

Battlefield Mobile wird ein EA Mobile-Spiel sein, aber es wird von Industrial Toys entwickelt, dem mobilen Entwicklungsstudio von EA. Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen dem bestehenden Battlefield-Team und DICE sowie anderen.

Bisher wurde Conquest bestätigt. Conquest ist das klassische Battlefield-Multiplayer-Spiel, das auf Gebietsherrschaft basiert.

Die Spielkonfiguration wird wahrscheinlich bekannter, wenn wir uns der Veröffentlichung nähern. Wir erwarten eine Reihe verschiedener Spielmodi – mit Erwähnung von Multiplayer und Ziel in den Details in der Google Play-Liste.

Wir haben den Eindruck, dass es neue Spielmodi speziell für das mobile Spielen sowie bekannte Optionen aus bestehenden Versionen des Spiels geben wird.

Die Google Play-Liste spricht auch über Charakterklassen, einschließlich Angriff, Unterstützung, Sanitäter und Aufklärung, die den Spielablauf bestimmen.

Es wurde bestätigt, dass die Karte des Großen Basars in Battlefield Mobile verfügbar sein wird.

Darüber hinaus gibt es in der Google Play-Liste Verweise auf mehrere Karten mit der Aufschrift "Karten und Modi, die erfahrenen Spielern sowohl neu als auch vertraut sind". das Spiel.

Es wird viele Anpassungen geben, wobei der Google Play-Eintrag "die bisher beste Anpassung" sagt, also erwarten wir eine Menge Skins.

Einer der Bildschirme bietet einige Waffendetails – F2000, P226, Frag, SMAW sind alle im Loadout eines Charakters aufgeführt – und es sieht so aus, als ob Charaktere gemäß Call of Duty Mobile mehrere Loadouts haben.

Interessanter ist, dass Battlefield Mobile anscheinend über eine vollständige Palette von Fahrzeugen verfügen wird – es wird von Kämpfen zu Land, zu Wasser und in der Luft gesprochen, während Panzer mehrmals erwähnt werden, die auf den Bildern erscheinen, sowie ATVs.

Eines der Dinge, für die Battlefield ursprünglich bekannt war, war die Zerstörung der Umwelt. Der Google Play-Eintrag bezieht sich darauf, "Ihre Feinde unter den Trümmern eines Gebäudes zu begraben", was darauf hindeutet, dass die Spielbereiche zerstörbarer sind als viele andere.

"Zerstöre das Schlachtfeld mit groß angelegter Umweltzerstörung" deutet darauf hin, dass dies ein Hauptmerkmal des Spiels sein wird.