Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EA hat angekündigt, vor seinem EA Play Live- Event am 22. Juli vier Spotlight-Events auszurichten.

Die vier separaten Veranstaltungen, die im Vorfeld der Hauptveranstaltung im Juli stattfinden, widmen sich den beliebtesten Titeln und Franchises des Unternehmens.

Die Panel-Reihe beginnt am 8. Juli mit dem Fokus auf Battlefield 2042 , Apex Legends und allgemein der Zukunft der Ego-Shooter. EA sagt, dass die Diskussion sowohl von DICE als auch von Respawn Entertainment teilnehmen wird und sich auf die Battlefield 2042- Enthüllung von der E3 und darauf konzentriert, was von beiden Titeln bei EA Play Live zu erwarten ist.

Für das nächste Event am 13. Juli rückt dann sozusagen das Rampenlicht auf Indie-Games und Entwickler. EA verspricht während des Showcases eine „geistreiche und breit angelegte Diskussion“ mit Josef Fares von Hazelight ( It Takes Two and A Way Out ), Olov Redmalm von Zoink ( Lost in Random ), Mel Philips und Abubarker Salim von Silver Rain. und Guha Bala von Velan ( Knockout City ) sind bereit, daran teilzunehmen.

Von dort aus übernimmt EA Sports mit einem Double-Header am 19. Juli und 20. Juli.

Der erste der beiden wird sich auf Madden NFL 22 konzentrieren und sich ansehen, wie der Beitrag der Fans dazu beigetragen hat, den Franchise-Modus zu verändern, sowie die neue Scouting-Mechanik, die im September veröffentlicht werden soll.

Interessanterweise hält EA für das Spotlight-Event am 20. Juli seine Karten etwas näher an der Brust.

"Schauen Sie, zu diesem dürfen wir Ihnen noch nicht viel erzählen, sorry", sagte das Unternehmen in seinem Blog-Beitrag .

"Aber wir können sagen, dass dieses Spotlight einen extrem coolen Neuzugang zu einem äußerst beliebten und langjährigen EA Sports-Franchise hervorheben wird."

Obwohl es unmöglich ist zu wissen, was EA für sein viertes und letztes Event auf Lager hat, werden FIFA 22- Fans hoffen, dass dieser Tease eine subtile Anspielung auf die potenzielle Ankunft eines Online-Karrieremodus ist – zumal dies kürzlich in einem erwähnt wurde aufgedeckte Stellenanzeige.

Alles in allem sind diese Spotlight-Events eine Win-Win-Situation für EA und den Spieler. Es bietet dem Unternehmen einen einfachen Weg, um mehr Hype um seine kommenden Titel zu bauen – und gleichzeitig die Action bei EA Play Live aufrechtzuerhalten – und Verbraucher, die alle zusätzlichen Details wünschen, können sie suchen.

Hoffen wir nur, dass EA für den 22. Juli noch die eine oder andere Überraschung bereithält.

Schreiben von Conor Allison.