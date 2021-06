Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EA Play Live wird am 22. Juli 2021 online gestreamt, wobei FIFA 22 sicherlich eines der größten Spiele sein wird.

Die Fans werden würgen, um auch nur einen Blick auf den diesjährigen Ausflug zu erhaschen, wobei einige seiner neuen Funktionen (hoffentlich) hervorgehoben werden sollen.

Dank mehrerer Leaks wissen wir jedoch bereits einiges darüber. Aus diesem Grund haben wir diesen praktischen Leitfaden zu FIFA 22 basierend auf unserem bisherigen Wissen zusammengestellt.

Wir haben noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum gehört – das wird wahrscheinlich bei EA Play Live bekannt gegeben – aber wir können eine fundierte Vermutung anstellen.

Die letzten fünf FIFA-Spiele wurden Ende September/Anfang Oktober und immer an einem Freitag veröffentlicht (wobei EA Play-Mitglieder vorzeitigen Zugriff auf eine zeitlich begrenzte Version erhalten und Vorbesteller auch früher die Vollversion spielen können).

Wir schätzen daher, dass FIFA 22 am 30. September oder 8. Oktober 2021 veröffentlicht wird. Beide stimmen mit den traditionellen Veröffentlichungsterminen der Serie überein.

Wir werden aktualisieren, wenn EA das Veröffentlichungsdatum offiziell bekannt gibt.

Da es noch keine offiziellen Details, Bildschirme oder Trailer gibt, müssen wir uns mit Leaks begnügen. Es gibt jedoch bereits einige saftige Schnipsel da draußen, hauptsächlich dank einer sehr begrenzten geschlossenen Beta, die an eine Handvoll Influencer und FIFA-Verteidiger verteilt wurde.

Es wurde anschließend zurückgezogen und abgesagt, aber nicht bevor eine Reihe von durchgesickerten Bildern und Features ins Netz gelangt war.

Der FIFA-Hochtöner @KingLangpard hat es geschafft, einige der besten zu teilen.

Die Heatmaps in der FIFA 22-Beta sehen nicht wie ein Punktfeld aus, sondern sehen eher aus wie in einer echten Fußballberichterstattung.

Erwartete Tore (direkt aus den Büchern von Opta) sind auch im Spiel angekommen - sie unterscheiden zwischen Schüssen aufs Tor und solchen, die tatsächlich eine Torchance hatten.

Neue und aktualisierte Heatmaps sind in FIFA 22. Erwartete Tore sind jetzt auch als Statistik enthalten! #LangpardLeaks #FIFA22 pic.twitter.com/sTpsiawwTz

Berichten zufolge gibt es neue Passing-Mechaniken, obwohl nur wenige Beispiele dafür bekannt wurden, was dies bedeutet.

Es gibt zusätzliche manuelle Player-Umschaltsteuerungen. Wie KingLangpard sagt, können Sie jetzt R3 (den rechten Thumbstick) drücken und den Stick in Richtung eines der drei nächsten Spieler bewegen (sie haben einen Pfeil, der die Richtung anzeigt).

Dies ersetzt nicht das Umschalten mit einer Taste oder das Drücken des rechten Daumensticks, sondern bietet nur eine weitere Option.

