Battlefield 2042-Bots werden helfen, Server zu füllen

(Pocket-lint) - Die Enthüllung von Battlefield 2042 rund um die E3 war eines der großen Highlights der Online-Expo, der erste Trailer und die anschließenden Gameplay-Einblicke, die den Appetit der eingefleischten Fans und Neulinge der Serie gleichermaßen anregten.

Seitdem haben wir immer wieder neue Informationen von EA und Entwickler Dice erhalten, während sie das Spiel weiter diskutieren, bevor sie im Juli bei EA Play Live eine umfassendere Präsentation präsentieren. Der neueste Leckerbissen betrifft die großen Servergrößen des Spiels und frühere Erwähnungen von Bots.

Jetzt hat EA im Gespräch mit The Verge bestätigt, wie Bots bei der Spielersuche funktionieren werden. Es wird unterbevölkerte Server effektiv mit KI-Gegnern füllen, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, jedoch mit Zurückhaltung, so dass Spieler an geschäftigen Punkten unwahrscheinlich auf einen treffen.

Mit bis zu 128 Spielern auf vielen seiner Server könnte sich ein Spiel mit nur ein paar Dutzend menschlichen Spielern schließlich etwas sinnlos anfühlen, wenn man keine Bots zur Hilfe hätte. Dies erinnert tatsächlich ziemlich an eine andere große Dice-Shooter-Serie der letzten Jahre, die Battlefront-Spiele, bei denen Bots verwendet wurden, um sicherzustellen, dass die Spiele so episch aussahen und sich anfühlten, wie die Schlachten, die sie zeigten, sein sollten.

Ob die Bots so eingestellt sind, dass sie sowohl nützliche Teamkollegen als auch richtige Gegner sind, ist natürlich eine weitere Frage, die mit der Veröffentlichung von BF2042 im Oktober klarer wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.