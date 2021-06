Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es hat lange gedauert, aber das nächste Spiel der geschichtsträchtigen Battlefield-Franchise wurde endlich enthüllt, nach einem Enthüllungsereignis, das einige ziemlich atemberaubende In-Engine-Aufnahmen zeigte.

Battlefield 2042, wie wir jetzt wissen, dass das Spiel genannt wird, wird der Serie eine riesige neue Dimension verleihen und spielt in einer nahen Zeitleiste, die Shooter-Fans, die die wiederhergestellte jährliche Dominanz von Call of Duty vielleicht satt haben, das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen wird.

Das neue Spiel wird bei der Veröffentlichung sieben riesige Karten in unterschiedlichen Umgebungen enthalten, darunter Wüsten in Katar und den Großstadtdschungel Südkoreas, und baut auf den Kartenwechselereignissen früherer Titel auf, indem es riesige Wettersysteme bietet, die die Bedingungen dramatisch verändern können dynamisch.

In diesem Setting befinden sich globale Supermächte im Krieg – die USA und Russland stellen sich nach Jahrzehnten kleinerer Konflikte endlich offen. Die Spieler werden sich in Spezialistenrollen zusammenschließen, die viele Anpassungen ermöglichen sollten, und in Lobbys von bis zu 128 Spielern spielen, eine wirklich beeindruckende Zahl.

Dieses Spezialistensystem ersetzt scheinbar die traditionellen Klassen von Battlefield, obwohl Sie immer noch einen Archetyp auswählen können, der Ihrem Trupp bei Wiederbelebungen oder Nachschub hilft. Außerdem eröffnet die nahe Zukunft viele technische Möglichkeiten, darunter Drohnen, Roboterhunde, Wingsuits und Enterhaken.

Es sieht alles ziemlich aus den Fugen und voller chaotischer Möglichkeiten in einer riesigen Arena, auf die sich Battlefield schon immer spezialisiert hat, und wir sollten unser erstes Gameplay sehr bald sehen, mit einer weiteren Enthüllung, die für den 13. Juni geplant ist.

Schreiben von Max Freeman-Mills.