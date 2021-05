Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apex Legends ist einer unserer Lieblings-Shooter auf Konsole und PC, ein brillanter Free-to-Play-Titel, der dem Battle Royale-Genre bei seiner Veröffentlichung neues Leben einhauchte und sich über die Jahreszeiten mit neuen Inhalten hinweg immer wieder neu erfand.

Jetzt kommt es auf das Handy - EA hat bestätigt, dass das Spiel für eine breite Veröffentlichung vorgesehen ist, obwohl es sich derzeit in einer begrenzten Testphase befindet. Hier erfahren Sie alles, was Sie über Apex Legends Mobile wissen müssen.

EA hat die Existenz von Apex Legends Mobile erst kürzlich angekündigt und dies auf eine untertriebene Art und Weise getan - nur ein Blog-Beitrag , um zu bestätigen, dass es auf dem Weg ist. Es enthielt jedoch viele wichtige Informationen darüber, wann das Spiel tatsächlich verfügbar sein wird.

Wenn Sie im Google Play Store danach suchen, sehen Sie, dass es bereits eine Auflistung gibt. Dies liegt daran, dass das Spiel in einigen Märkten nur begrenzt getestet werden kann. Diese Betatests sind in erster Linie auf Indien und die Philippinen beschränkt, sodass Spieler in diesen Regionen es ausprobieren und Feedback geben können.

EA sagt, dass diese Tests mit der Zeit größer werden und in neue Bereiche (und auf iOS) kommen werden, aber es scheint, dass trotz der Ankündigung viel 2021 für Tests ausgegeben werden könnte. Derzeit wissen wir nicht, wann eine vollständige Veröffentlichung geplant ist, aber spätere Betatests werden es den Spielern anscheinend ermöglichen, sich anzumelden, um einen Slot zu erhalten.

Nach dem, was wir gesehen haben, ist Apex Legends Mobile eine destillierte Version des Hauptspiels - was bedeutet, dass Sie immer noch den Kern der Erfahrung erhalten. Es gibt eine Liste von Helden zur Auswahl, jede mit einzigartigen Kräften, und diese Kräfte haben den Übergang gut gemacht.

Du wirst in die Karte fliegen und Beute finden, mit der du dich ausrüsten kannst, bevor ein Kreis langsam kleiner wird, um die Spieler in die gleichen Gebiete zu zwingen. Welcher Spieler oder Kader noch stehen bleibt, wird zum Champion gekrönt.

Die Waffen und Charaktere in Apex Legends Mobile stammen alle aus dem Hauptspiel. Wenn Sie also diese Version gespielt haben, sind Sie auf festem Boden, aber es gibt eine große Änderung - es ist jetzt in der dritten Person. Auf diese Weise können Sie Ihren Charakter mithilfe von Touch-Steuerelementen einfacher steuern, bevor Sie in die erste Person springen, wenn Sie auf das Visier Ihrer Waffe zielen. Dies mag ein kleiner Unterschied sein, aber es ist Standard für viele mobile Schützen und wird Veteranen der äußerst beliebten mobilen Version von PUBG sehr vertraut sein.

Natürlich hat auch die Grafik einen ziemlichen Erfolg gehabt, und die frühe Version des Spiels, die derzeit von Testern gespielt wird, sieht nicht allzu unglaublich aus. Da die Grafikeinstellungen eines leistungsstärkeren Telefons jedoch weit oben sind, sollte es immer noch etwas lebendiger aussehen als viele langweiligere Militärschützen.

Alles in allem sieht es angesichts der Einschränkungen der Plattform wie eine großartige Version des Spiels aus, und es ist sinnvoll, dass es von Grund auf neu entwickelt wurde, mit einem einfacheren Steuerungsschema und einigen optimierten Mechaniken.

Apex Legends erzählt auf Konsole und PC eine sich entwickelnde Geschichte über die Jahreszeiten hinweg. Da dies jedoch kein direkter Port dieser Version ist, würden wir nicht unbedingt erwarten, dass die mobile Version zu eng mit diesen verknüpft ist.

Im Moment gibt es überhaupt keine Informationen über diese Seite der Dinge, aber wir würden vermuten, dass es seine eigenen Kampfpässe und sein eigenes Saisonsystem haben wird, ähnlich wie Call of Duty: Mobile ein eigenes Ökosystem hat, das unabhängig von dem ist Hauptspiele.

Dies dürfte die Dinge auf lange Sicht einfacher machen, da an den verschiedenen Spielen völlig separate Entwicklerteams arbeiten. Dies bedeutet auch, dass wir nicht erwarten würden, dass der neue Arenas-Modus bald in der mobilen Version verfügbar sein wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.