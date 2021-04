Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein durchgesickertes Dokument hat die Absicht von EA enthüllt, Spieler in Richtung der Beutebox mit FIFA Ultimate Team und weg von anderen Modi zu treiben.

Die internen Informationen, die vom kanadischen Outlet CBC News bezogen wurden und hier als Präsentation auf zwei Folien angezeigt werden, zeigen, dass das Unternehmen plant, "alles zu tun, um die Spieler zu bewegen", um den "Eckpfeiler" des FUT-Spielmodus zu erreichen.

In einem anderen Abschnitt der Präsentation wird unter der Überschrift "Alle Wege führen zu FUT" gesagt, dass Teaser und gezielte Nachrichten "die Aufregung und den Trichter der Spieler aus anderen Modi in Richtung FUT lenken".

Die durchgesickerten Dokumente, die anscheinend vor der Veröffentlichung von FIFA 21 im vergangenen September erstellt wurden, wurden laut CBC News von einem anonymen "Gaming-Insider" geteilt.

"Seit Jahren ... sind sie in der Lage, mit einer Schicht plausibler Verleugnung zu handeln. In ihren internen Dokumenten heißt es jedoch: Dies ist unser Ziel. Wir möchten, dass Menschen in den Kartenpaketmodus versetzt werden." sagte der Insider im Bericht.

Natürlich ist dies nicht das erste Mal, dass EA wegen der Verwendung von Beuteboxen unter Beschuss gerät. Hierbei handelt es sich um eine Art Mikrotransaktion für Videospiele, bei der echtes Geld gegen unterschiedliche Belohnungen im Spiel eingetauscht wird.

Die Praxis hat seit ihrer Einführung in Videospielen im letzten Jahrzehnt Verbindungen zum Glücksspiel hergestellt. Beutekisten wurden bereits 2018 in Belgien verboten, wobei die Vorschriften in den Niederlanden, Japan und China gelten. Der Direktor für psychische Gesundheit von NHS England hat bereits zuvor erklärt, dass die Mikrotransaktionen "Kinder auf Sucht vorbereiten" und ein Verbot für sie gefordert.

Ähnlich wie in früheren Episoden - wie #EAGate und den "wahren Kosten" von Ultimate Team - hat EA auf dieses neueste Leck reagiert, indem es den Spielmodus und seine Praktiken in einer Erklärung auf seiner Website verteidigte.

"Wir drängen die Leute nicht dazu, Geld für unsere Spiele auszugeben", sagte das Unternehmen.

"Wenn wir diese Wahl treffen, achten wir sehr darauf, die Ausgaben nicht über das Verdienen im Spiel hinaus zu fördern, und die Mehrheit der FIFA-Spieler gibt niemals Geld für Gegenstände im Spiel aus."

EA war auch nicht der Meinung, dass die FIFA oder eines ihrer Spiele Glücksspiele beinhaltete.

"Die Aufsichtsbehörden in mehreren Ländern der Welt haben öffentlich erklärt, dass Beutekisten kein Glücksspiel darstellen, wenn es keine Auszahlungsmethode gibt", so die Erklärung weiter.

Wie immer ist nicht klar, wo diese letzte Episode die Kontroverse um Beutekisten hinterlässt. Wo legal, scheint EA mit seinen Plänen für Ultimate Team und seiner Einstellung zu Beuteboxen zufrieden zu sein.

Wir vermuten jedoch, dass dieses Thema nicht so schnell verschwinden wird.

