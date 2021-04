Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach dem Erreichen der 100-Millionen-Spieler-Marke steht Apex Legends kurz vor dem Debüt seiner neunten Staffel von Inhalten und wird die Dinge auf völlig neue Weise verändern.

Zum ersten Mal gibt es einen neuen permanenten Spielmodus, den die Spieler genießen können und der sich völlig von einem Battle Royale-Erlebnis unterscheidet - Arenas. Wir haben kürzlich bei einem Preview-Event den Tiefpunkt erreicht.

Also zuerst - dieser große Neuzugang. Arenas ist ein neuer 3-gegen-3-Spielmodus, in dem die Kader in einer Reihe von kurzen, schnellen Spielen gegeneinander antreten. Diese finden auf maßgeschneiderten Karten statt, von denen einige aus vertrauten Bereichen der größeren Battle Royale-Karten stammen.

Um einen Sieg mit nach Hause zu nehmen, muss Ihr Kader drei Runden gewinnen und mindestens zwei Runden Vorsprung haben - aber wenn es vier Runden dauert, gibt es eine neunte Tiebkreaker-Runde.

Vor jeder Runde gibt es eine kurze Kaufphase (die Valorant- oder Counter Strike-Veteranen bekannt ist), in der Spieler Beute mit den ihnen zugewiesenen Handwerksmaterialien kaufen können. Diese Zuweisungen erhöhen sich zwischen den Runden und basieren auf der Leistung. In späteren Runden kann es daher vorkommen, dass Sie viel Wärme einpacken.

Sobald Sie geladen sind, beginnt die Aktion in einfachen Karten, mit denen Sie direkt in die Aktion einsteigen können. Es gibt immer noch einen Schlussring, um den Kampf an einem bestimmten Punkt zu erzwingen und Beute auf der Karte zu verteilen, um mehr Heilung oder Schilde zu erhalten, aber es ist ein völlig neues Gefühl im Vergleich zu Apex Battle Royale-Kernland.

Wie das Team von Respawn erklärte, ist dies eine brillante und schnellere Möglichkeit für neue Spieler, sich in Wettbewerbsszenarien mit Mechanikern und Waffen auseinanderzusetzen, ohne 15 Minuten in einer Runde verbringen zu müssen, um nur über die Karte zu ihrem ersten und letzten großen zu wandern Kampf.

Aus unserer Erfahrung heraus ist es eine brillante Ergänzung, die es Ihnen ermöglicht, Kämpfe zu gewinnen und eine völlig neue Reihe taktischer Herausforderungen zu präsentieren. Respawn weiß jedoch auch, dass die Community sie annehmen muss, damit sie wirklich Bestand hat, und es sind Inhaltsaktualisierungen geplant Der Modus für eine Weile, um sicherzustellen, dass er einen attraktiven Glanz für erfahrene Spieler hat.

Darüber hinaus hatte es eine interessante Reise - die Entwicklung des Modus begann laut Team Ende 2019 und durchlief eine Vielzahl von Iterationen. Aus einem chaotischeren Modus mit bis zu acht Trupps wurde es schließlich zu einem engen 3-gegen-3-Modus, der kurz vor dem Abwurf steht. In ähnlicher Weise wurde das Kaufsystem entwickelt, um der RNG-Natur des Beute-basierten Gameplays entgegenzuwirken, und das gleiche Ziel führte auch dazu, dass das Team die Anzahl der Verwendungen für die taktischen und ultimativen Fähigkeiten der Helden begrenzte (Sie können vor den Runden mehr Verwendungen kaufen, wenn Sie möchten ).

Es ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie ein talentiertes Team ein Spiel aus seinen offensichtlichen Genre- und Gameplay-Einschränkungen herausholen kann, und ein Beweis für Respawns Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu denken.

Zurück zur erwarteten Seite einer neuen Apex-Saison, gibt es auch eine neue Legende, die sich dem Kampf anschließt - eine mit etwas mehr Hintergrundgeschichte als manchmal der Fall.

Valkyrie ist die Tochter eines der Bosse, die Respawn-Fans in Titanfall 2, Viper, möglicherweise zurückgeschlagen haben. Seine Possen in der Luft waren schwer zu kontern, und Valkryie wollte diese Flagge weiter hissen.

Sie packt ein Jetpack, das einfach Spaß macht, ein Passiv, das sich langsam auflädt, aber Sie schnell und einfach umziehen können (während Sie Ihre Waffen in ein Holster stecken). Ein taktisches Raketenbeschuss gibt ihr offensives Geschick, und ihr Ultimate lässt sie und ihre Squadmates für einen schnellen Fallschirmsprung oder einen Kampf in den Himmel fliegen, was sie zu einer großartigen bewegungsbasierten neuen Option macht.

Valkyrie ist nicht nur eine sofort attraktive Option angesichts des angeborenen Spaßes so ziemlich aller Jetpacks im Spiel, sondern auch die greifbarste Verbindung zu den Titanfall-Spielen im Spiel und signalisiert hoffentlich Respawns Absicht, die Beziehung zwischen den dargestellten Ereignissen weiter zu untersuchen in diesen Universums-Sharing-Spielen.

Natürlich bringt eine neue Saison auch Kartenänderungen mit sich, und der Fokus lag diesmal auf Olympus, den Respawn seit seiner Einführung nicht geändert hat.

Die große Neuerung ist ein neu angedocktes Schiff, die Ikarus, und die zügellose parasitäre Pflanze, die sie mitbringt und die ihre riesigen Reben um einen Teil der Karte streckt.

Es ist eine visuell wirkungsvolle Veränderung, die einen Bereich aufteilt, der etwas zu kahl war, und ein großartiger neuer Ort zum Ablegen ist, vielleicht auf der Suche nach einer Schlüsselkarte, um auf Beute der obersten Stufe auf der Schiffsbrücke zuzugreifen.

Eine neue Waffe bedeutet, dass Apex endlich auch Teil des modernen Gaming Bow Clubs ist. Der Bocek-Bogen ist eine vielseitige neue Mittelklasse-Option, die die erwartete Heimlichkeit und Stille bietet.

Je länger Sie Ihren Schuss halten, desto stärker wird er sein, und obwohl es eine Weile dauern kann, ihn zu meistern, wird er in den richtigen Händen absolut tödlich sein. Hop-up-Slots können es auch in ein Schrotflinten-ähnliches Sprühfeuer-Phänomen verwandeln und seine Feuerrate massiv erhöhen. Wir freuen uns darauf, es auf der Karte zu finden.

Natürlich gibt es auch einen neuen Battle Pass, mit dem man Fortschritte machen kann, mit Skins und Emotes, die man sich verdienen kann. Staffel 9 steht also kurz vor dem Beginn einer geschäftigen Zeit im Lebenszyklus von Apex.

