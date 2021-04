Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gestern haben wir eine Geschichte über eine Patentanmeldung von Electronic Arts veröffentlicht, die darauf hinwies, dass in zukünftigen Spielen eine dynamische Schwierigkeitsanpassung verwendet werden könnte. Seitdem hat sich EA jedoch an uns gewandt, um einige Dinge zu klären.

Wir haben zuvor ein Patent beim US-Patent- und Markenamt angemeldet sehen . Es beschreibt ein In-Game-System zum Erhöhen und Verringern des Schwierigkeitsgrads basierend auf den Fähigkeiten eines Spielers.

Wie EA Pocket-lint mitteilte, wurde dieses Patent ursprünglich im Jahr 2016 angemeldet, wobei die neueste Version eine Fortsetzung darstellt. Das bedeutet, dass die im Patent enthaltene Technologie irgendwann verwendet werden könnte, aber weder kürzlich entwickelt noch notwendigerweise implementiert wurde.

Um ehrlich zu sein, gefällt uns die Idee, dass künstliche Intelligenz die Fähigkeiten eines Spielers in Echtzeit beurteilen und den Schwierigkeitsgrad entsprechend anpassen kann. Aber verstehen Sie auch die Zurückhaltung von EA, es zum Beispiel in seinen Leistungssportspielen zu verwenden.

In einem Blog-Beitrag, den Sie hier lesen können , wurde auf frühere Behauptungen zur Verwendung der dynamischen Schwierigkeitsanpassung in FIFA-, Madden- und NHL-Spielen reagiert.

Wie wir jedoch sagen, denken wir tatsächlich, dass es bei anderen Titeln helfen könnte - wie Rollenspielen, Abenteuern und Plattformspielern. Hoffentlich stehen diese immer noch im Vordergrund der Gedanken von EA für die Technologie.

Dies könnte Spiele ermöglichen, die natürlicher für die Fähigkeiten der Spieler geeignet sind, als eine Erfahrung zu präsentieren, die entweder zu schwer oder zu einfach ist. Es könnte auch das Schamgefühl im "einfachen Modus" beenden.

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 9 April 2021

Ein weiterer möglicher Vorteil der im ursprünglichen Patent vorgeschlagenen Bewertung der KI-Schwierigkeit besteht darin, dass sie dazu beitragen kann, die Langlebigkeit und das Engagement zu steigern. Wenn Sie beispielsweise wiederholt sterben, während Sie versuchen, einen End-Level-Boss zu besiegen, kann die KI die Spieleinstellungen anpassen, um es etwas einfacher zu machen, und dennoch eine anständige Herausforderung für Ihr Können bieten.

Wir werden zugeben, es gab viele Male, in denen wir ein Spiel abgelegt haben, weil wir in einem Abschnitt feststeckten, ohne es jemals wieder wirklich aufzunehmen. Das beeinflusst unsere Überlegungen, ob wir auch in Zukunft eine Fortsetzung kaufen sollen oder nicht.

Dynamische Schwierigkeitsanpassungstechnologien wurden bereits zuvor implementiert. In Rollenspielen wurden häufig ähnliche, gröbere Mechanismen verwendet, um Gegner so auszurichten, dass sie dem Charakter oder der Gruppe des Spielers entsprechen. Wenn Sie jedoch in Echtzeit arbeiten, könnte dies nahtloser sein - der Spieler würde keine signifikanten Änderungen bemerken.

Hoffentlich werden EA und andere Publisher und Entwickler in Zukunft andere Verwendungen von KI für Titel in Betracht ziehen. Zum Beispiel haben wir vor einigen Jahren dem FIFA-Team mitgeteilt, dass KI eingesetzt werden kann, um Spielstile von Spielern für Offline-Spiele zu analysieren und zu kopieren, ähnlich wie bei der Bereitstellung von Drivatar in Forza-Spielen. Es würde sicherlich die Einzelspieler-Grinds des Ultimate Team interessanter machen.

Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber hey, wir können träumen.

Schreiben von Rik Henderson.