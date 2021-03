Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EA hat die Zeit und das finanzielle Engagement verteidigt, die erforderlich sind, um Ultimate Team in FIFA 21 zu spielen, nachdem ein viraler Beitrag, der die Behauptungen des Unternehmens in Frage stellte, die „wahren Kosten“ berechnet hatte.

Die Saga begann, nachdem der Twitter-Nutzer und FIFA 21 Twitch-Streamer ScudzTV auf die Kommentare von EA geantwortet hatte, dass Nutzer "alle Gegenstände im Spiel erwerben können, ohne jemals Geld auszugeben".

Diese Kommentare wurden vom Unternehmen im Fallout von EAGate abgegeben , bei dem behauptet wurde, ein Mitarbeiter habe Ultimate Team-Karten für bis zu Tausende von Pfund verkauft.

In ScudzTVs Post unten konnten sie herausfinden, dass der Aufbau eines eigenen "Ultimate Team", ohne jemals Geld auszugeben, ein übermäßiges Engagement des Spielers erfordern würde.

Ein Beispiel zeigte, dass der Spieler 916 Tage ununterbrochenes Spiel rund um die Uhr protokollieren musste, um die erforderlichen Münzen im Spiel zu erhalten, und ein anderes zeigte, dass der Handel über den Markt im Spiel 10.000 Trades mit einem Gewinn von 10.000 Münzen erfordern würde.

Wie zuvor hat EA jedoch das Gleichgewicht des Ultimate Team-Spielmodus verteidigt.

In einer Erklärung gegenüber The Mirror sagte ein Unternehmenssprecher: "Wir sind uns bewusst, dass in jüngster Zeit darüber spekuliert wurde, was es braucht, um ein großartiges FIFA Ultimate-Team in EA SPORTS FIFA zu haben. Wir respektieren jedoch die Anstrengungen und die Kreativität, um dies herauszufinden." Mögliche Wege zur Größe stellen wir die Prämisse dieser Theorien in Frage.

"Bei den Berechnungen werden viele Annahmen getroffen. Beispielsweise können Sie nicht genau berechnen, wie viele Münzen Sie durch den Handel verdienen würden, da dies von Ihren Fähigkeiten als Händler abhängen würde.

"Es gibt auch andere Aspekte des Spiels, die zum Aufbau Ihres Clubs beitragen, wie SBCs, Ziele und Draft, die ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Ebenso wichtig ist, dass die FIFA ein Geschicklichkeitsspiel ist. Die Geschicklichkeit des Spielers ist die größte Faktor für das Ergebnis von Spielen oder Herausforderungen in der FIFA - ein starker Spieler kann erfolgreich sein, egal ob es sich bei seiner Mannschaft um Bronze, Silber, Gold oder eine Mischung aus allen dreien handelt.

"Investitionen sind eine Entscheidung, die Spieler treffen können, genau wie in der realen Welt. Wenn die Voraussetzung hier ist, dass Spieler die besten Spieler der Welt in ihrem Team haben wollen, damit sie sich verbessern, online konkurrieren und gegen die Besten spielen können, können sie das tun." in der FIFA für keine zusätzliche Investition. "

Natürlich sind diese neuesten Kommentare bei der FIFA-Community nicht gut angekommen, da viele Streamer und YouTubers reagieren.

Die Spannungen zwischen EA und der Ultimate Team-Community sind möglicherweise nicht besonders neu, aber diese jüngste Sparringsrunde könnte möglicherweise ein Katalysator für Veränderungen sein - insbesondere angesichts der Art der EAGate-Behauptungen.

Trotzdem hat die Antwort von EA nicht genau darauf hingewiesen, dass ein Problem vorliegt.

Und da das Unternehmen im Jahr bis Mai 2020 über Ultimate Team in allen Titeln 1,49 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat, können wir uns nicht vorstellen, dass es in Eile ist, drastische Änderungen vorzunehmen.

