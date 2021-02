Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EA Sports, das Studio hinter der Madden NFL-Reihe von Videospielen , hat via Twitter angekündigt, dass es mit einem neuen Videospiel namens EA Sports College Football wieder in die College-Ränge zurückkehren wird.

EA ist bekannt für seine zahlreichen College-Football-Spiele , die 1993 mit Bill Walsh Football begannen und mit NCAA Football 2014 endeten. NCAA Football ist vielleicht die beliebteste College-Football-Serie. Tatsächlich kostet eine sieben Jahre alte Kopie von NCAA mehr als das System der letzten Generation, das das Spiel ausführen muss.

EA Sports brach die Serie nach einer Klage eines ehemaligen NCAA-Basketballspielers ab, der die Fähigkeit des College-Regelwerks in Frage stellte, von den Namen, dem Image und der Ähnlichkeit (oder NIL) der College-Spieler zu profitieren. Seitdem haben die Fans nach einem anderen Spiel verlangt, und jetzt wurde ihnen dieser Wunsch erfüllt.

Das neue Spiel trägt den Titel EA Sports College Football anstelle von NCAA Football, was darauf hindeutet, dass die NCAA möglicherweise nicht an der Serie beteiligt ist.

Stattdessen arbeitet EA mit der CLC, Collegiate Licensing Company, zusammen, um laut ESPN die Rechte an allen Schulen zu erhalten, um das Videospiel zu erstellen . Es scheint, dass EA derzeit plant, NIL-Fragen genauso zu vermeiden wie in den alten Spielen - indem Spieler nicht so benannt oder entworfen werden, dass sie wie ihre realen Gegenstücke aussehen. So würde beispielsweise Mac Jones, der Startquarterback für Alabama, als QB # 10 im Spiel erscheinen.

Dies alles ist jedoch im Fluss, da die NIL-Regeln derzeit geändert werden und der Bundesstaat Florida Gesetze verabschiedet , die bereits in diesem Sommer in Kraft treten und es College-Athleten ermöglichen, von ihren Ähnlichkeiten zu profitieren. Dies wird die NCAA voraussichtlich dazu zwingen, ihre eigenen Vorschriften zu Namens-, Bild- und Ähnlichkeitsregeln zu erlassen.

Daryl Holt, Vice President und General Manager von EA Sports, sagte gegenüber ESPN, dass sich das Unternehmen noch in den frühesten Entwicklungsstadien des neuen Spiels befinde, versicherte jedoch, dass Änderungen an der NIL keine Auswirkungen auf die Veröffentlichung des Spiels haben sollten, die möglicherweise noch weit entfernt ist . EA hat gesagt, wir sollten nicht erwarten, dass das Spiel dieses Jahr herauskommt.

Holt gab außerdem bekannt, dass das Spiel exklusiv für Konsolen der neuesten Generation entwickelt wird - ein Kinderspiel, wenn man bedenkt, dass es mindestens ein Jahr nach dem Veröffentlichungsdatum ist.

Fans der alten Spiele sollten sich freuen zu wissen, dass EA Sports College Football von Tiburon Studios hergestellt wird, die für die Originalserie verantwortlich waren.

Schreiben von Maggie Tillman.