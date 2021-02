Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als BioWare beschloss, sich die ursprüngliche Mass Effect-Trilogie anzusehen, um zu prüfen, ob sie für moderne Spielautomaten erneut veröffentlicht werden kann, entschied sie frühzeitig, dass eine vollständige Neugestaltung nicht funktionieren würde.

Es wurde angenommen, dass wie bei einem klassischen Film oder einer Vinylaufnahme etwas verloren gehen würde, wenn die Serie von Grund auf neu erstellt und / oder zu stark optimiert würde. Also entschied sich das Team dafür, die Erfahrung aufzuräumen und zu verfeinern, anstatt sie neu zu interpretieren. Und obwohl dies zunächst ein Schock für diejenigen sein mag, die sich über die Ankündigung Ende letzten Jahres lustig gemacht haben, ist es sehr sinnvoll - wie wir kürzlich bei einem Tech-Demo-Event herausgefunden haben.

Mass Effect: Legendary Edition entwickelt sich zu einem passenden Liebesbrief für die RPG-Trilogie. Es ist ein Lippenbekenntnis zu den Originalen, klatscht auf mehr als einen anständigen Anstrich, ohne jedoch etwas zu ändern, was die drei Spiele überhaupt so verehrt hat.

Einige langjährige Probleme wurden behoben, Grafiken verbessert und verbessert und alle DLCs hinzugefügt, aber dies sind Mass Effect 1 - 3 in Geist und Seele. Wir stimmen dem von Herzen zu.

Eines der ersten Dinge, auf die Sie in der Legendary Edition stoßen werden, ist der Hub - ein Launcher, von dem aus Sie jedes der Spiele starten können.

Wenn Sie eines der Spiele beendet haben, kehren Sie zum Hub zurück und können das nächste starten. Wie bei den Originalveröffentlichungen (meistens) werden der Fortschritt der Geschichte und der Charaktere im nächsten Kapitel gespeichert und verwendet, aber die Spiele fließen nicht einfach automatisch voneinander ab. Sie müssen jedes als das letzte Ende beginnen. Sie sind jedoch alle Teil derselben Installation, sodass Sie sich nicht um mehrere Dateien kümmern müssen - und alle DLCs (von denen es reichlich gibt) sind bereits in jedem Ausflug enthalten.

Die Charaktererstellung wurde zwischen den Spielen vereinheitlicht, wobei die verbesserten ästhetischen Optionen von ME3 durch die anderen Spiele verbessert wurden. Der ursprüngliche Mass Effect-Ersteller war im Vergleich zum letzten eher einfach, so dass mehr Frisuren, Hauttypen und Make-up als zuvor korrigiert wurden. Darüber hinaus wurde der legendäre weibliche Shephard-Look in jedem Spiel konsolidiert.

Das Gameplay wurde ebenfalls optimiert, insbesondere in ME1. Diejenigen, die sich an das Original erinnern, werden sich auch daran erinnern, dass sich das Kampfsystem von den späteren Spielen unterscheidet - es ist eher ein Rollenspiel als die anderen. Das bleibt, obwohl einige Verfeinerungen vorgenommen wurden.

Die Zielunterstützung wurde zum Beispiel verbessert, während das Kampf-HUD und die Gesundheitsbalken besser an Mass Effect 2 und 3 angepasst wurden. Das Waffengleichgewicht wurde ausgeglichen und das Mako-Fahrzeug wurde weiterentwickelt, damit es besser läuft glatt.

PC-Spieler erhalten außerdem einen Bonus in Form von Controller-Unterstützung - etwas, das beim ersten Mal fehlt.

Die vielleicht wichtigste Änderung ist jedoch die Bildrate. Neben einer nativen 4K-Auflösung (mit Unterstützung von 21: 9 auf dem PC) und HDR läuft jedes der Spiele jetzt mit 60 fps. Dies wirkt sich erheblich auf das Gameplay aus, wobei die Reaktionsfähigkeit im Allgemeinen wahrscheinlich spürbar ist.

Diejenigen mit SSD-Speicher oder einer Konsole der nächsten Generation werden möglicherweise feststellen, dass die Ladezeiten verbessert wurden - ein Bugbear des ursprünglichen Spiels. Die berüchtigten Fahrstühle in der Zitadelle, die die Beladung des nächsten Bereichs verdeckten, wurden drastisch verkürzt. Wir haben das gleiche Fahrziel in 10 bis 15 Sekunden auf dem neuesten PC-Build gesehen, verglichen mit dem Original, das mehr als 50 Sekunden dauerte. Wir scheinen uns daran zu erinnern, dass es auf Xbox 360 noch länger dauern könnte. Eine dramatische Verkürzung ist etwas, was wir uns seit Jahren gewünscht haben.

Die größten Änderungen an der Trilogie sind visuell. Obwohl die Entscheidung getroffen wurde, die Grafiken zu verfeinern, anstatt sie neu zu erstellen - und die Entwicklung in Unreal Engine 3 fortzusetzen, anstatt sie auf UE4 umzustellen -, ist das Kunstteam mit den vorhandenen Assets in die Stadt gegangen.

1/4 EA / BioWare

Sie begannen damit, die ursprünglichen Texturen nach Möglichkeit zu verbessern. Grundsätzlich wurden alle Texturen mit einer viel höheren Auflösung extrahiert und wieder eingeführt. Dies führt zu viel mehr Details in Charaktermodellen und Hintergründen.

Das Team hörte hier jedoch nicht auf, da es dann fast jede Szene und jedes Asset manuell verbesserte. Die volumetrische Beleuchtung wurde zusammen mit dynamischen Schatten verbessert. Die Schärfentiefe wurde ebenfalls geändert und Bokeh-Effekte hinzugefügt, um das Filmbild zu verbessern.

Andere Effekte wurden eingeführt, einschließlich Echtzeitreflexionen, Umgebungsokulation (speziell in Mass Effect 3) und Oberflächenstreuung, um Hauttexturen realistischer aussehen zu lassen. Im Wesentlichen wurde unter Beibehaltung des ursprünglichen Erscheinungsbilds der Serie jeder Aspekt mit Aspekten bearbeitet oder behandelt, die nur dank leistungsfähigerer Hardware verfügbar waren.

Ein Bereich, der weitgehend unberührt blieb, war die Animation. Das liegt daran, dass, obwohl die Spiele hier und da einige shonky Animationen enthalten, das Ändern in einer Szene dazu neigte, eine andere durcheinander zu bringen. Es ist sicher, gelegentlich seltsame Gesichts- oder Charakterbewegungen zu haben als brandneue Bugs, das ist sicher.

Wir haben noch nicht die vollständige Veröffentlichung der Trilogie gesehen, nur ein paar Demos, die über einen Videostream laufen, aber obwohl wir anfangs überrascht waren, dass BioWare sich gegen eine vollständige Neugestaltung entschieden hat, respektieren wir diese Entscheidung.

Es wäre interessant gewesen, einen glänzenden neuen Hirten auf der Frostbite Engine laufen zu sehen, aber es hätte uns das nehmen können, woran wir uns so gern erinnern.

Stattdessen erhalten wir die Mass Effect-Trilogie mit einigen ihrer berüchtigten Warzen, die vertuscht und eingefroren sind. Und das sollte uns reichen.

Mass Effect: Legendary Edition ist ab dem 14. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S und PC verfügbar.

Schreiben von Rik Henderson.