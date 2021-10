Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Dragon Age-Reihe ist eine der monumentalsten im gesamten Gaming-Bereich, mit enormen Handlungssträngen, die sich mit Dutzenden von Charakteren, Fraktionen und Dämonen abspielen, aber wir hatten kein neues Spiel, seit Inquisition im Jahr 2014 auf den Markt kam Pause.

EA und BioWare haben jedoch endlich bestätigt, was lange vermutet wurde – das nächste Dragon Age ist in Arbeit und wir haben sogar einen Trailer zu den Neuigkeiten. Wir haben hier alle wichtigen Informationen über das kommende Spiel zusammengestellt.

Der obige Trailer für das nächste Dragon Age, das immer noch keinen richtigen Titel hat, debütierte Ende 2020 bei den Game Awards und löste erwartungsgemäß einen Sturm des Hypes aus. Natürlich ist alles CGI, ohne jegliches Gameplay, also ist dies definitiv ein früher Blick auf die Themen des Spiels und nicht viel mehr.

Daher sind wir nicht einmal annähernd daran, das Spiel im Jahr 2021 zu erwarten – 2022 ist unserer Meinung nach sogar ein etwas optimistisches Ziel, obwohl EA und BioWare durchaus die Ressourcen haben könnten, um es schneller als erwartet auf den Weg zu bringen.

EA hat zuvor jedoch darauf hingewiesen, dass das Spiel nicht vor Ende des Geschäftsjahres 2022 erscheinen wird, und ein kürzlich veröffentlichterVentureBeat-Bericht zeigte, dass 2023 das wahrscheinlichste Veröffentlichungsjahr für das Projekt ist.

Wenn es darum geht, auf welchen Plattformen Dragon Age 4 voraussichtlich erscheinen wird, können wir etwas zuversichtlicher sein. Angesichts des Zeitrahmens und der Tatsache, dass sich das Spiel noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase befindet, ist es sehr wahrscheinlich, dass es nur auf Konsolen der nächsten Generation ausgerichtet ist, auf der PS5 und Xbox Series X/S herauskommt und ihre Vorfahren überspringt.

Dies ist umso wahrscheinlicher, nachdem der Adleraugen-Leaker Jeff Grubb dies mit Quellen bestätigt hatte , nachdem das LinkedIn-Profil eines ehemaligen BioWare-Mitarbeiters die Dinge mit der Angabe der Next-Gen-Plattformen als Ziele für das Spiel begann.

Natürlich ist Dragon Age auch ein absoluter Favorit für PC-Spieler, die dank Maus und Tastatur in ihr strategisches Spiel etwas vertiefen können, sodass es mit Sicherheit auch auf den PC kommen wird.

Leider ist bisher keines der Dragon Age-Spiele auf eine Nintendo-Konsole gekommen, und mit der begrenzten Leistung des Switches glauben wir, dass dies auch diesmal der Fall sein wird.

Der Teaser-Trailer, den BioWare letztes Jahr debütierte, ist ziemlich zweideutig, aber es gibt einige wichtige Punkte, die wir noch daraus ziehen können. Aus dem Voiceover klingt es, als würden wir einen neuen Charakter annehmen und nicht zurückkehren, um die Fußstapfen des berühmten Inquisitors zu füllen, den wir beim letzten Mal gespielt haben.

Tatsächlich wird dieser Charakter anscheinend kein prophezeiter Auserwählter sein, sondern ein gewöhnlicher Mensch, der außergewöhnliche Höhen erreichen wird.

Darüber hinaus gibt es ein paar Charaktere, von denen wir mit Sicherheit sagen können, dass sie erscheinen werden - nämlich der robuste Zwerg Varric Tethras, der den Trailer nach seiner Hauptrolle in Dragon Age 2 und Inquisition erzählt. Wird er zum dritten Mal in Folge als Parteimitglied dabei sein?

Dann gibt es den wahrscheinlich großen Nachteil für das Spiel – Solas, der Schreckenswolf, dessen Anwesenheit während der gesamten Inquisition so hilfreich schien, bevor die letzte Wendung des Spiels ihn als sehr, sehr böse enthüllte. Es ist eine sichere Sache, dass Sie in Dragon Age 4 mit Sicherheit auf Solas treffen werden, was auch immer sonst passiert.

Wir können auch einige feste Vermutungen über den Schauplatz des Spiels anstellen, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um Tevinter handelt, die uralte menschliche Nation, die von Magiern regiert wird. Der letzte DLC von Inquisition endete mit einem starken Hinweis darauf, dass Tevinter der nächste große Ort war, der erkundet werden sollte, während mehrere Lecks auch auf das Setting hingewiesen haben.

Dies wird nun noch wahrscheinlicher durch eine Entdeckung des Eurogamer-Teams, die ein Buch über die Geschichte von BioWare gelesen hat.

Endlich das BioWare-Buch in die Hand genommen und hey, ist dies die erste *offizielle* Bestätigung, dass Dragon Age 4 in Tevinter spielt?

Das ist die erste sanktionierte Bestätigung, dass es in Tevinter sein wird, auch wenn es nicht im formelleren Sinne angekündigt wurde. Jetzt haben wir ein weiteres Kunstwerk, um es wahrscheinlicher zu machen, als Dankeschön an die geduldige Fangemeinde:





Schönen Freitag meine Freunde - ich hoffe ihr bleibt alle aus dem Regen heraus! Bleib sicher. Habe ein schönes Wochenende!!

Das sieht sehr nach der gleichen von Magie durchdrungenen Stadt aus, die im Trailer zu sehen ist, zusammen mit einem richtigen Blick auf einen eindeutig magisch aussehenden Charakter. Dies alles erinnert eindeutig an Tevinter, und es gibt einige wirklich faszinierende Designentscheidungen.

Tatsächlich rollt der Konzeptkunstzug weiter – derselbe Ausführende Produzent des Spiels hat kürzlich ein weiteres Bild gesendet, das diesmal einen Grauen Wächter zeigt:

@SerGoldman Ich habe dich! Ist das die richtige Menge an spitz und grau?





Wir wissen nicht mehr, wie wichtig Grey Wardens für die Geschichte des Spiels sein werden, aber es ist ein weiterer kleiner Geschmack, den wir genießen können, während wir auf weitere Neuigkeiten warten.

Schließlich kommen wir zum Gameplay, und für Dragon Age 4 stehen tatsächlich ziemlich viele Optionen auf dem Tisch. Jedes Dragon Age-Spiel hat sich ziemlich unterschiedlich angefühlt – Origins hatte mehr taktische Kämpfe, Dragon Age 2 war actiongeladener und Inquisition war irgendwo in der Mitte, je nachdem, wie Sie es gespielt haben.

Unabhängig davon, ob der Kampf komplizierter oder einfacher ist, werden wahrscheinlich einige andere Dinge garantiert. Wir sollten eine ziemlich lange Geschichte mit Dutzenden von Charakteren bekommen, mit denen wir sprechen und die wir beeinflussen können, und Dialogbäumen, die viel Auswahl in Bezug auf den Ansatz bieten.

Dragon Age hat sich bisher auch vor einer echten Open-World-Erfahrung zurückgehalten und bevorzugt große Hub-Gebiete, zwischen denen Sie reisen können, um einen detaillierteren Zugang zu jedem Ort zu erhalten. Es wird also interessant sein zu sehen, ob diese Struktur wieder auftaucht. Einer der einzigen wirklichen Kritikpunkte an Inquisition war, dass sich die Bereiche manchmal etwas zu groß anfühlen könnten, also werden wir sehen, ob das nächste Spiel diese auch etwas dichter macht.

Eine Sache, die wir jedoch scheinbar ausschließen können, ist das Spiel mit Multiplayer – dies war anscheinend ein wichtiger Teil von EAs Plan für das Franchise. Die schlechte Rückkehr von Spielen wie Anthem, gepaart mit dem großen Erfolg des Singleplayer-Titels Star Wars Jedi: Fallen Order, hat EA jedoch davon überzeugt, bei den Wurzeln von Dragon Age zu bleiben.

Laut einem großen Bloomberg-Bericht ist dies genau das, was BioWare wollte. Das bedeutet hoffentlich, dass wir eine wahrere Version dessen sehen, was sie sich das Spiel vorstellen, wenn es schließlich veröffentlicht wird.