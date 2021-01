Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Dragon Age-Serie ist eine der monumentalsten in allen Spielen, mit enormen Handlungssträngen, die sich mit Dutzenden von Charakteren, Fraktionen und Dämonen abspielen, aber wir haben seit Inquisition im Jahr 2014 kein neues Spiel mehr gehabt Pause.

EA und BioWare haben jedoch endlich bestätigt, was lange vermutet wurde - das nächste Dragon Age ist in Arbeit, und wir haben sogar einen Trailer zu den Nachrichten. Wir haben hier alle wichtigen Informationen zusammengestellt, die Sie über das bevorstehende Spiel wissen müssen.

Der obige Trailer für das nächste Dragon Age, der noch keinen tatsächlichen Titel hat, debütierte Ende 2020 bei den Game Awards und löste erwartungsgemäß einen Hype-Sturm aus. Natürlich ist alles CGI, ohne jegliches Gameplay, also ist dies definitiv ein früher Blick auf die Themen des Spiels und nicht viel mehr.

Daher sind wir nicht einmal nah dran, das Spiel im Jahr 2021 zu erwarten - Mitte 2022 ist für uns ein wahrscheinlicheres Ziel, obwohl EA und BioWare möglicherweise über die Ressourcen verfügen, um es schneller als erwartet zu starten. Hier ist die Hoffnung!

Wenn es darum geht, auf welchen Plattformen Dragon Age 4 wahrscheinlich erscheint, können wir etwas sicherer sein. Angesichts des Zeitrahmens und der Tatsache, dass sich das Spiel noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium befindet, ist es fast garantiert, dass es sich nur an Konsolen der nächsten Generation richtet, die auf der PS5- und Xbox-Serie X / S erscheinen und ihre Vorfahren überspringen.

Natürlich ist Dragon Age auch ein absoluter Favorit für PC-Spieler, die dank Maus und Tastatur ein wenig mehr über ihr strategisches Spiel erfahren können, sodass es absolut sicher ist, auch auf den PC zu kommen.

Leider ist bisher keines der Dragon Age-Spiele auf eine Nintendo-Konsole gekommen, und mit der begrenzten Leistung des Switches glauben wir, dass dies diesmal auch weiterhin der Fall sein wird.

Der Teaser-Trailer, den BioWare letztes Jahr debütierte, ist ziemlich zweideutig, aber es gibt einige wichtige Punkte, die wir noch daraus ziehen können. Es klingt aus dem Voice-Over, als würden wir einen neuen Charakter annehmen und nicht zurückkehren, um die Schuhe des berühmten Inquisitors zu füllen, den wir das letzte Mal gespielt haben.

In der Tat wird dieser Charakter anscheinend kein prophezeiter Auserwählter sein, sondern ein gewöhnlicher, der außergewöhnliche Höhen erreichen wird.

Darüber hinaus gibt es einige Charaktere, von denen wir mit Zuversicht sagen können, dass sie auftauchen werden - nämlich den robusten Zwerg Varric Tethras, der den Trailer nach seiner Hauptrolle in Dragon Age 2 und Inquisition erzählt. Wird er zum dritten Mal in Folge als Parteimitglied auftreten?

Dann gibt es das wahrscheinlich große Übel für das Spiel - Solas, der Schreckenswolf, dessen Anwesenheit während der gesamten Inquisition so hilfreich schien, bevor die letzte Wendung dieses Spiels zeigte, dass er sehr, sehr böse war. Es ist sicher, dass Sie in Dragon Age 4 mit Sicherheit auf Solas stoßen werden, was auch immer sonst passiert.

Wir können auch einige feste Vermutungen über die Umgebung des Spiels anstellen, bei der es sich höchstwahrscheinlich um Tevinter handelt, die alte menschliche Nation, die von Magiern regiert wird. Inquisitions endgültiger DLC endete mit einem starken Hinweis darauf, dass Tevinter der nächste große Ort war, der erkundet werden sollte, während mehrere Lecks ebenfalls auf die Umgebung hinwiesen.

Die magisch geprägten Stadtszenen, die wir im gesamten Trailer sehen, erinnern ebenfalls deutlich an diese Art von Ort und bieten einige wirklich faszinierende Designoptionen.

Schließlich kommen wir zum Gameplay und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Optionen für Dragon Age 4. Jedes Dragon Age-Spiel hat sich ziemlich unterschiedlich angefühlt - Origins hatte mehr taktische Kämpfe, Dragon Age 2 war aktionsreicher und Inquisition war es irgendwo in der Mitte, je nachdem, wie du es gespielt hast.

Unabhängig davon, ob der Kampf komplizierter oder einfacher ist, sind einige andere Dinge wahrscheinlich garantiert. Wir sollten eine ziemlich lange Geschichte mit Dutzenden von Charakteren bekommen, mit denen wir sprechen und die wir beeinflussen können, und Dialogbäumen, die eine große Auswahl an Ansätzen bieten.

Dragon Age hat sich bisher auch von einer echten Open-World-Erfahrung ferngehalten und große Hub-Bereiche bevorzugt, zwischen denen Sie reisen können, um einen detaillierteren Zugang zu jedem Ort zu erhalten. Es wird also interessant sein zu sehen, ob diese Struktur wieder auftaucht. Eine der einzigen wirklichen Kritikpunkte an Inquisition war, dass sich seine Gebiete manchmal etwas zu groß anfühlen könnten, also werden wir sehen, ob das nächste Spiel diese auch etwas dichter macht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.