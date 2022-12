Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die ursprüngliche Mass Effect-Trilogie ist eine der beliebtesten Spiele-Sagas aller Zeiten, ein schwungvolles Weltraum-Epos, das sowohl die kleinen Momente und Dialoge der Charaktere als auch den großen Bogen der galaxisweiten Geschichte auf den Punkt bringt.

Das Spiel ist so beliebt, dass schon die Ankündigung eines Remasters der Trilogie hohe Wellen schlug, aber das verblasst im Vergleich zu dem Hype, der um den jetzt bestätigten nächsten Teil der Serie gemacht wird. Bislang gibt es noch keinen Titel und nur wenige Details, aber alle wichtigen Fakten erfahren Sie hier.

Nächstes Mass Effect-Veröffentlichungsdatum

Selbst die Bestätigung, dass sich das nächste Mass Effect-Spiel in aktiver Entwicklung befindet, hat viel Zeit in Anspruch genommen, so dass ein fester Veröffentlichungstermin noch in weiter Ferne liegt. Aber wir haben dennoch echte Fortschritte gemacht!

Erst im November 2020, am N7-Tag, machte BioWare die kleine Ankündigung, dass es am nächsten Spiel arbeitet, zusammen mit einem einzigen Stück Konzeptkunst, das oben als Kopfbild für diesen Artikel zu sehen ist. Wir dachten, das sei ermutigend genug, aber dann stellte BioWare im Dezember 2020 bei den Game Awards einen Teaser-Trailer vor.

Es ist ein kurzer Blick, und wir werden weiter unten auf seine Auswirkungen auf die Geschichte des neuen Spiels eingehen, aber er endet auffallenderweise nicht mit irgendeinem Hinweis auf ein Veröffentlichungsfenster, was kaum eine Überraschung ist. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheint. Wir würden sogar auf Ende 2023 tippen und sollten uns auf die Möglichkeit vorbereiten, dass es auch länger dauern könnte.

Das Team von BioWare hat kürzlich einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem es heißt, dass sich das Spiel in der Prototyping-Phase befindet, also erst in einem frühen Stadium der Produktion - ein weiteres starkes Indiz dafür, dass es noch mindestens ein paar Jahre dauern wird.

Nächste Mass Effect-Plattformen

Die groben Schlussfolgerungen, die wir über das weit in der Zukunft liegende Veröffentlichungsdatum des Spiels ziehen können, führen uns auch zu einigen ziemlich offensichtlichen Vermutungen über die Plattformen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Art von AAA-Spiel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ausschließlich für die PlayStation 5 und die Xbox Serie X/S entwickelt wird, um die Leistung und Geschwindigkeit der nächsten Generation zu nutzen.

Die Spiele sind in der Vergangenheit auch immer zur gleichen Zeit auf dem PC erschienen, und wir sehen keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Nintendos fröhliche Switch ist ein Konsolenwunder, aber es würde uns sehr überraschen, wenn sie der Leistung, die das Spiel in ein paar Jahren benötigt, das Wasser reichen könnte. Ohne Hardware-Updates wird es also leider nicht auf der Switch erscheinen.

Die nächste Mass Effect-Geschichte

An dieser Stelle werden die Dinge etwas spekulativer, aber auch interessanter - es gibt so viele Möglichkeiten, was BioWare mit einem neuen Mass Effect erforschen könnte, aber der Teaser-Trailer gibt uns ein paar konkrete Hinweise darauf, was uns erwartet.

Erstens spielt es eindeutig nach dem Ende von Mass Effect 3, es handelt sich also nicht um einen weiteren großen Zeitsprung in der Serie. Im Gegensatz zu Andromeda, dem mäßigen Nachfolger, den wir bisher hatten, sieht es so aus, als ob es auch eines der optionalen Enden von Mass Effect 3 zur kanonischen Wahl machen wird. Das wissen wir, da im Trailer eindeutig ein stillgelegtes, schwebendes Wrack zu sehen ist, das einst ein Mass Relay war, der Schnellreiseservice durch unsere Galaxie.

Es sieht jedoch keineswegs so aus, als würde Andromeda aufgegeben werden - am wahrscheinlichsten ist es, dass das Spiel zeitlich an Andromeda anschließt, sich aber direkter mit den Ereignissen beschäftigt, die durch das Ende von Mass Effect 3 verursacht wurden.

Die Hauptrolle spielt Liara, die geliebte blauhäutige Außerirdische aus den Originalspielen, die nun älter und weiser ist. Im Trailer sehen wir, wie sie die Trümmer eines besiegten Reapers durchsucht und einen Teil des Helms findet, den euer alter Spielercharakter, Commander Shepard, getragen hat. Das ist eine verlockende und ermutigende Nachricht.

Die Figuren in der Konzeptgrafik haben inzwischen einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sehen den Silhouetten von Thane und Mordin aus der ersten Trilogie sowie Jaal aus Andromeda sehr ähnlich - letzterer ist ein Alien einer Rasse, die in Andromeda neu war, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass er Teil des neuen Kanons ist.

Im Juli 2022 erhielten wir eine interessante Neuigkeit, was die Geschichte des Spiels betrifft: Die erfahrene Autorin Mary DeMarle arbeitet als Senior Narrative Director an dem Projekt. Sie war maßgeblich an der Geschichte des letzten Guardians of the Galaxy und der modernen Deus Ex-Spiele beteiligt, was ein guter Stammbaum ist.

Oh, hey!

Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Mary DeMarle dem Mass Effect-Team als Senior Narrative Director beitreten wird. Ihr habt ihre Arbeit bei Guardians of the Galaxy und Deus Ex (um nur einige zu nennen!) gesehen. Sie ist fantastisch - Michael Gamble (@GambleMike) July 4, 2022

Das sind zwar weniger gute Nachrichten für ihre alte Heimat Eidos Montreal, lässt aber vermuten, dass wir von dem Team, das am nächsten Mass Effect arbeitet, eine gut durchdachte Geschichte erwarten können.

Der N7 Day Anfang November 2022 brachte ein weiteres Konzeptbild für das Spiel, das Sie unten sehen können - es ist ein wunderschönes Bild, das auf eine Art Wiederaufbau im Weltraum hindeutet. Wir können nicht bestätigen, dass es sich um einen Versuch handelt, ein neues Mass Effect-Relais zu bauen, aber die Form der Struktur ist ähnlich und sie trägt die Bezeichnung MR7.

Ein bisschen Text auf dem Bild (das Sie hier im offiziellen Blog in voller Länge sehen können) nennt es ein Vakuum-Dock-Relais, also müssen wir abwarten, um herauszufinden, was das zu gegebener Zeit bedeutet.

Wie genau die Geschichte aussehen wird, ist natürlich noch völlig unbekannt, aber die Einbeziehung von wiederkehrenden Charakteren und der Hinweis, dass Shepard noch nicht ganz am Ende ist, werden die Gemüter erhitzen.

Das nächste Mass Effect-Gameplay

Zum Schluss kommen wir zum Gameplay, und obwohl wir auch hier nicht sicher sein können, lassen sich doch einige ziemlich vernünftige Vermutungen anstellen. Die Mass Effect-Reihe war schon immer ein Third-Person-Shooter, der mit einem Rollenspiel kombiniert wurde, aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Schießerei im Laufe der Zeit immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Oder zumindest wurden die Schießereien mit der Zeit besser.

Wir sehen keinen Grund, warum sich das im neuen Spiel ändern sollte, und tatsächlich war einer der Bereiche, in denen Andromeda einige gute Fortschritte gemacht hat, der Kampf, der schlagkräftig und variabel war, sobald man anfing, die vielen Kräfte und Optionen, die einem zur Verfügung standen, zu nutzen und damit zu experimentieren.

Sie sollten auch eine umfangreiche Geschichte mit Nebenquests erwarten, die Ihnen die Wahl lassen, wie Sie die Dinge lösen wollen, sowie eine Reihe von Begleitern, die Sie auf Ihren Missionen sammeln und zwischen denen Sie wählen können. Wer das sein wird, ist im Moment noch ungewiss.

Ebenso ist es schwer vorherzusagen, wie viele Orte und Planeten wir besuchen können, aber wir sind zuversichtlich, dass BioWare die Messlatte in all diesen Punkten hoch legt. Im Moment können wir nur abwarten, um es herauszufinden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.