FIFA 21 hat gerade einen massiven Rabatt für den Schwarzen Freitag erhalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - FIFA 21 ist erst seit ein paar Monaten nicht mehr erhältlich, bietet jedoch einen hohen Rabatt für den Black Friday bei Amazon UK - eine willkommene Chance für alle, die ihn noch nicht zu einem Schnäppchenpreis erhalten haben.

Das Spiel ist 33% günstiger für PS4 und Xbox One in Großbritannien mit größeren Rabatten in den USA. Kostenlose Upgrades auf Versionen der nächsten Generation sind in allen Versionen des Spiels enthalten, selbst wenn Sie eine PS5 oder Xbox Series X besitzen Wenn Sie kommen, werden Sie den idealen Kauf tätigen.

Wenn Sie in Großbritannien sind, können Sie FIFA 21 für PS4 für 32,99 Euro von 48,99 Euro kaufen , während die Xbox One-Version auch 32,99 Euro von 48,99 Euro kostet. Die Ermäßigung ist also dieselbe, je nachdem, welche Plattform Sie bevorzugen.

Für US-Leser ist es mittlerweile noch rosiger: FIFA 21 für PS4 kostet 26,99 US-Dollar gegenüber 59,99 US-Dollar und Xbox für 27,99 US-Dollar - in beiden Fällen mehr als die Hälfte des normalen Preises.

Es ist auch wirklich ein großartiges Timing, da die Versionen der nächsten Generation des Spiels am 4. Dezember erscheinen - dies gibt Ihnen genug Zeit, um sich an Änderungen im Gameplay zu gewöhnen, bevor die grafischen Upgrades und verbesserten Ladezeiten bald richtig eintreffen.

Wenn Sie sich für die etwas teureren Editionen entscheiden möchten, die verschiedene Boni und Spielwährungen enthalten, werden diese zumindest auch in Großbritannien rabattiert - die Ultimate Edition des Spiels kann auf beiden PS4 für 51,99 £ erworben werden oder Xbox .

FIFA 21 war ein gut aufgenommenes Update der Formel für EA Sports, und wir sind sehr gespannt, was der Starttermin am 4. Dezember bringen kann. Stellen Sie also sicher, dass Sie diesen Deal abschließen, bevor er verschwindet, da dies unwahrscheinlich ist Sehen Sie einen besseren Preis durch diesen schwarzen Freitag.

Schreiben von Max Freeman-Mills.