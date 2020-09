Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie Xbox, PlayStation und Ubisoft verfügt Electronic Arts über einen eigenen Abonnementdienst für Spiele, der Zugriff auf seinen umfangreichen Katalog mit Titeln und mehr bietet.

Was ist EA Play, wie viel kostet es und für welche Plattformen ist es verfügbar?

Wir beantworten diese und viele weitere Fragen weiter unten.

EA Play, früher EA Access für Xbox One und PS4 und Origin Access für PC genannt, ist ein Abonnementdienst, der "All-you-can-eat" -Zugriff auf seinen hinteren Spielekatalog sowie zeitgesteuerte Testversionen und frühzeitigen Zugriff auf neue Spiele bietet . Sie erhalten außerdem 10 Prozent Rabatt auf den Kauf neuer oder zukünftiger Spiele.

Es funktioniert auf PC und Konsole etwas anders. Für Windows-PC-Besitzer ist eine zusätzliche EA Play Pro-Mitgliedschaft verfügbar, die die Möglichkeit bietet, Spiele zu spielen, sobald sie als Teil einer erhöhten Gebühr veröffentlicht werden.

EA Play ist für eine monatliche Gebühr für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Ab November ist es auch für Xbox Series X / S als eigenständige Version und als Teil von Xbox Game Pass Ultimate ohne zusätzliche Kosten erhältlich.

Wie oben erwähnt, ist EA Play für PlayStation 4, Xbox One (und Xbox Series X / S in Kürze) und PC verfügbar. Wir erwarten auch, dass es für PlayStation 5 verfügbar sein wird, müssen jedoch noch eine offizielle Bestätigung erhalten.

Sie müssen eine EA Play-Anwendung für Konsolen herunterladen, die als Portal zu den Spielen dient.

Sie können EA Play entweder monatlich oder jährlich bezahlen. Die Bezahlung einer Mitgliedschaft für ein ganzes Jahr ist viel billiger - tatsächlich rund 50 Prozent billiger -, aber Sie bevorzugen möglicherweise eine geringere monatliche Zahlung.

Es funktioniert je nach Plattform etwas anders.

EA Play auf PlayStation 4 kostet £ 3,99 / $ 4,99 / € 3,99 pro Monat oder £ 19,99 / $ 29,99 / € 24,99 für 12 Monate. Es ist ein einfaches Angebot und kann über die PS4 selbst erworben werden - über eine spezielle EA Play-App.

Es ist genau der gleiche Preis für die EA Play-Mitgliedschaft auf einer Xbox-Konsole wie für PS4 - £ 3,99 / $ 4,99 / € 3,99 pro Monat oder £ 19,99 / $ 29,99 / € 24,99 für 12 Monate. Ab dem Start der Maschinen der nächsten Generation wird es jedoch auch als Teil von Xbox Game Pass Ultimate enthalten sein .

Dies kostet £ 10.99 / $ 14.99 / € 14.99 pro Monat, aber dafür erhalten Sie auch Zugriff auf mehr als 200 Xbox One-, Xbox 360- und Original-Xbox-Spiele sowie einige Spiele der Xbox-Serie, wenn diese gestartet werden, Xbox Game Pass für PC, Xbox Live Gold (erforderlich für das Online-Spielen auf einem Xbox-Computer) und Project xCloud - Microsofts Cloud-Gaming-Plattform.

EA Play wird ab November ohne zusätzliche Kosten zu Game Pass Ultimate hinzugefügt.

PC-Besitzer können EA Play entweder über den Origin-Game-Store von Electronic Arts oder über Steam abonnieren. Es kostet außerdem £ 3,99 / $ 4,99 / € 3,99 pro Monat oder £ 19,99 / $ 29,99 / € 24,99 für 12 Monate und bietet die gleichen Vorteile wie die PS4- und Xbox-Versionen.

Ein weiterer Mitgliedschaftsplan ist jedoch auch für PC-Besitzer verfügbar - EA Play Pro. Wie bereits erwähnt, bietet es Zugriff auf brandneue Spiele, die in den Läden erhältlich sind, und nicht nur auf zeitlich begrenzte Versionen. Sie sind häufig auch vor dem allgemeinen Veröffentlichungsdatum verfügbar.

EA Play Pro kostet £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 pro Monat oder £ 89,99 / $ 99,99 / € 99,99 pro Jahr.

EA Play bietet uneingeschränkten Zugriff auf einen Stapel von Backkatalogspielen namens The Play List. Sie können alle auf Ihre Konsole oder Ihren PC heruntergeladen und so oft gespielt werden, wie Sie möchten, solange Sie sich weiterhin anmelden.

Gespeicherte Spiele werden auf Ihrem jeweiligen Computer oder in der Cloud gespeichert, genau so, als hätten Sie jedes Spiel sofort gekauft. Wenn Sie sich also dazu entschließen, das Abonnement zu beenden und eines der Spiele zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen, können Sie dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Darüber hinaus haben Sie durch frühzeitige Zugriffsversuche auf brandneue Spiele - wie die neueste FIFA - 10 Stunden Zeit, um jedes vollständige Spiel zu spielen. Nach dieser Zeit müssen Sie das vollständige Spiel kaufen oder einige Monate warten, bis es zur Wiedergabeliste hinzugefügt wird.

Nach unserer Erfahrung werden einige Spiele nach einigen Monaten zum Back-Katalog hinzugefügt, andere, größere Spiele können fast ein Jahr dauern, bis sie hinzugefügt werden.

Schließlich erhalten alle EA Play-Mitglieder 10 Prozent Rabatt auf Einkäufe von digitalen Spielen.

Die EA Play Pro-Mitgliedschaft für PC-Besitzer (über Origin) bietet "Belohnungen und Inhalte auf Pro-Level" und einen frühen, uneingeschränkten Zugriff auf die Deluxe-Versionen neuer Spiele.

Dies ist die Liste der Spiele, die auf der Xbox One-Version von EA Play verfügbar sind. Die Liste kann auf anderen Plattformen abweichen. Zum Beispiel ist die PS4-Version von EA Play relativ neu, während Electronic Arts im Laufe der Jahre zahlreiche exklusive PC-Titel veröffentlicht hat. Trotzdem gibt Ihnen dies hoffentlich eine Vorstellung davon, was Sie erwartet.

Weitere Spiele werden regelmäßig hinzugefügt.

Alices Verrücktheit kehrt zurück

Hymne

Armee aus zwei

Ein Ausweg

Schlachtfeld 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Schlachtfeld 1943

Battlefield Bad Company

Battlefield Bad Company 2

Battlefield Hardline

Battlefield V

Bejeweled 2

Bejeweled 3

Schwarz

Burnout Paradise Remastered

Crysis

Crysis 2

Crysis 3

Dantes Inferno

Totraum

Totraum 2

Totraum 3

Totraumzündung

Dragon Age 2

Drachenzeitalter: Inquisition

Drachenzeitalter: Ursprünge

Fe

Fütterungsrausch

Fütterungsrausch 2

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

FIFA 18

FIFA 19

FIFA 20

Fight Night Champion

Schwere Waffe

Madden NFL 15

Madden NFL 16

Madden NFL 17

Madden NFL 18

Madden NFL 19

Madden NFL 20

Madden NFL 25

Massenwirkung

Masseneffekt 2

Mass Effect 3

Masseneffekt: Andromeda

Ehrenmedaille in der Luft

Spiegelrand

MIrrors Edge Catalyst

NBA Live 15

NBA Live 16

NBA Live 18

NBA Live 19

Bedürfnis nach Geschwindigkeit

Bedarf an Geschwindigkeitswärme

Need for Speed Payback

Need for Speed Rivalen

NHL 17

NHL 18

NHL 19

NHL 20

Peggle

Peggle 2

Pflanzen gegen Zombies

Pflanzen gegen Zombies: Schlacht um Neighborville

Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare

Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2

Raketenarena

Rory McIlroy PGA Tour

Meer der Einsamkeit

Schatten der Verdammten

Skate 3

SSX (2012)

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Die Bards Tale Trilogie

Die Sims 4

Titan Herbst

Titanfall 2

UFC

UFC 2

UFC 3

Entwirren

Entwirre zwei

Zuma

Zumas Rache!

Schreiben von Rik Henderson.