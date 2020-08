Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Electronic Arts hat ein neues Star Wars-Erweiterungspaket für Die Sims 4 angekündigt. Es wird am 8. September 2020 erscheinen.

Das Erweiterungspaket namens Journey to Batuu wurde am 27. August in einem Gamescom-Trailer enthüllt. Es wird eine Reihe von Charakteren und Gegenständen aus dem Weltraum-Franchise bringen. Laut dem Trailer, der auch Einblicke in den Millennium Falcon und die Sturmtruppen zeigte, können Sie Rey und Kylo Ren alles erwarten, was mit Droiden und Lichtschwertern zu tun hat. So hat EA das Paket in einer Pressemitteilung beschrieben :

"In Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu verlassen die Spieler ihre Häuser, um zum Planeten Batuu zu reisen, wo sie eine Wahl treffen müssen, mit welcher Fraktion sie arbeiten möchten, da die Aktionen ihrer Sims zur Kontrolle führen des Schwarzen Spire Outpost. können Sims wählen Rey und Vi Moradi als Teil des Widerstands, Verpfändung Treue zum ersten Auftrag unter Kylo Ren oder verlagern ihren Fokus auf gewinnt Kredite mit Hondo Ohnakas und den Halunken zu unterstützen. als Sims auf spannende Missionen beginnen Sie werden ihren Ruf verbessern, neue Artefakte und einzigartige Kleidung freischalten, ihre eigenen Droiden anpassen und ein begehrtes Lichtschwert erstellen. Nachdem die Spieler Batuu verlassen und nach Hause zurückkehren, können sie sogar einige dieser Gegenstände wie ihr Lichtschwert zurückbringen , um mit anderen Sims zu genießen, die sie bereits erstellt haben. "

Mit anderen Worten, Ihr Star Wars Sim wird ein Zuhause haben, das Sie dekorieren können, und Sie können in Batuu interagieren. Es gibt Missionen, die verschiedene Sammlerstücke freischalten, darunter ein eigenes Lichtschwert und einen eigenen Droiden, während die Geschichte fortschreitet.

Die neuen Charaktere scheinen auch auf die neueste Filmtrilogie beschränkt zu sein.

In einer weit entfernten Galaxie tief im äußeren Rand wartet die Welt von Batuu auf deinen Sim. Das Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu Game Pack ist ab dem 8. September erhältlich! Erstellen Sie Ihre einzigartige # TheSimsxStarWars- Geschichte: https://t.co/OrpnA7VfUK #JourneyToBatuu pic.twitter.com/t5npF4Fmfh - Die Sims (@TheSims) 27. August 2020

Schreiben von Maggie Tillman.