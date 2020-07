Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

EA hat getan, was so viele Fußballfans wollten, und den ersten Trailer für die diesjährige FIFA 21 fallen lassen , nachdem sie uns im Vorfeld der Enthüllung mit Bissen geärgert hatten.

Wir wissen jetzt, dass Kylian Mbappe in allen drei verfügbaren Versionen der wohlverdiente Cover-Star für die diesjährigen Spiele ist, und können nun einen Blick darauf werfen, wie das Spiel auf Konsolen der nächsten Generation tatsächlich aussehen wird.

Es genügt zu sagen, dass die Dinge auch sehr gut aussehen. Der Trailer zeigt einige der bekanntesten Stadien und Teams der Welt, darunter den neu gekrönten Premier League-Meister Liverpool, obwohl das aktuelle Trikot für das nächste Jahr von Nike aus rechtlichen Gründen erst dann enthalten ist, wenn es veröffentlicht wurde richtig enthüllt.

Natürlich verspricht eine neue FIFA jedes Jahr neue Funktionen, und der Trailer zeigt einige Bereiche auf, in denen Verbesserungen kommen, wenn auch nicht sehr detailliert - kleine Facetten wie bessere taktische Optionen im Karrieremodus treten beispielsweise kurz auf.

Es sieht so aus, als würden wir auch die Rückkehr des Volta-Modus sehen, der Straßenfußball-Nebenschau, die den Platz der geschichtsträchtigen Reise in FIFA 20 einnahm, um den Erfolg zu mäßigen. Wir können nicht sagen, dass wir jetzt noch Volta spielen, aber wenn es sich weiterentwickelt, werden wir es auf jeden Fall noch einmal versuchen. Es sieht so aus, als würde der Modus eine Art Multiplayer-Modus erhalten, eine Auslassung, die ihm letztes Jahr geschadet hat. Machen Sie sich also bereit, Ihre Freunde aus der Ferne zu pannen.

Der Trailer konzentriert sich auf die Persönlichkeiten einiger junger Spieler, die im Moment Wellen schlagen, darunter Mbappe, Trent Alexander-Arnold, João Félix und Erling Haaland, die eindeutig im Lockdown gedreht wurden, was im Moment eine nette Geste ist. Wir müssen jedoch rechtzeitig auf mehr Standard-Gameplay-Material warten.