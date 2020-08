Battlefield 6: Erscheinungsdatum und alles was du wissen musst

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Battlefield ist eine der großen alten Damen der Online-Shooter-Szene - es begeistert seit Jahren die Fans mit seinen riesigen Schlachten und der adrenalinreichen Mischung aus Fahrzeug- und Infanteriekampf.

Es ist auch glücklich in verschiedene Zeitumgebungen gesprungen, von seinen Ursprüngen im Zweiten Weltkrieg bis zum Ersten Weltkrieg und natürlich sowohl in moderne Kampfszenarien als auch in futuristische Science-Fiction.

Jetzt arbeitet Entwickler DICE intensiv an Battlefield 6, dem nächsten Teilnehmer der Serie. Wir haben alles, was wir über das nächste Battlefield-Spiel wissen, hier zusammengefasst, damit Sie den Überblick behalten. Schauen Sie immer wieder vorbei, wir werden diese Geschichte aktualisieren, sobald neue Details bekannt werden.

Es ist wichtig zu betonen, dass es im Moment nicht viele offizielle Informationen gibt, wenn es um das nächste Battlefield-Spiel geht, einschließlich des Veröffentlichungsdatums. Wir kennen jedoch einige konkrete Fakten - DICE arbeitet definitiv an dem Spiel und hat in den letzten Monaten immer mehr Ressourcen in das Projekt gesteckt.

Mitte 2020 wurden sowohl für Battlefield V als auch für Star Wars Battlefront II, die beiden großen Multiplayer-Shooter des Studios, Updates zum Lebensende veröffentlicht, die bestätigten, dass für beide Titel künftig keine Inhalte mehr produziert werden.

Dies ist nach Ansicht der mit dem Studio vertrauten Personen teilweise dazu da, die Mitarbeiter, die an den Inhaltskalendern der Spiele gearbeitet haben, freizulassen und sie zu Battlefield 6 zu wechseln, um die Angelegenheit für das neue Projekt zu beschleunigen. Einerseits bedeutet dies, dass es sich um eine laufende Arbeit handelt, andererseits haben wir keine formelle Ankündigung über das Spiel oder ein angegebenes Veröffentlichungsfenster erhalten.

Im Moment bedeutet dies, dass wir davon ausgehen würden, dass das Spiel nicht vor Mitte bis Ende 2021 erscheinen wird, um DICE und EA die Zeit zu geben, es zu beenden und tatsächlich zu vermarkten. EA gab in einem kürzlich veröffentlichten Gewinnaufruf bekannt, dass der Start im Geschäftsjahr 2022 erfolgen wird, das von April 2021 bis März 2022 läuft. Das ist also vorerst das Fenster.

Mit jedem Battlefield-Spiel kommt eine Schlüsselfrage - wann und wo wird es eingestellt? Angesichts der Tatsache, dass frühere Einträge sehr unterschiedliche Einstellungen hatten, liegt an dieser Front viel in der Luft.

Die meisten Gerüchte, die wir gesehen haben, deuten jedoch auf eine modernere Umgebung hin. Mit Battlefield 1 und Battlefield V kehrte DICE in beide Weltkriege zurück, um eine frühere Form des Kampfes zu erforschen, aber solche wie Battlefield 3 und 4 haben vor Jahren gezeigt, dass es sich auch in modernen Kampfszenarien auszeichnen kann.

In jedem Fall ist dies ein Detail, das DICE genau beobachten wird, bis es bereit ist, Battlefield 6 vollständig zu enthüllen - ein großer Teil des Hype um das Spiel wird wahrscheinlich dadurch ausgelöst, wann und wo es hauptsächlich eingestellt ist. Wir werden unsere Ohren an dieser Front auf dem Boden halten.

Wenn es um das Gameplay geht, können wir jedoch noch ein paar Sprünge machen. Wir wissen, dass sich die Kernformel von Battlefield wahrscheinlich nicht ändern wird. Sie können also große Karten, große Spielerzahlen und jede Menge Fahrzeuge erwarten.

Die Art und Weise, wie Call of Duty: Warzone in letzter Zeit die Anzahl der Spieler auf 150 und 200 erhöht hat, lässt uns auch hoffen, dass sich in Battlefield 6 einige wirklich große Schlachten abspielen und das äußerst begrenzte Testmaterial DICE auf der diesjährigen EA Play gezeigt sieht es so aus, als ob es genau das verspricht.

Mit einem riesigen einstürzenden Gebäude und Whitebox-Filmmaterial von Hunderten von Soldaten auf dem Bildschirm ist es ein aufregender Einblick in die Zukunft der Battlefield-Fans.

Seitdem haben wir wieder gehört, dass die Erhöhung der Spielerzahl für Gamer bei Dice derzeit Priorität hat, und zwar von einem Leaker, der einige Male zuvor Recht hatte.

Schlachtfeldnachrichten; Die Karten wurden für mehr als 128 Spieler entwickelt. 32 vs 32 wird aber auch eine Standard-Wiedergabeliste sein. - Tom Henderson (@_TomHenderson_), 13. August 2020

Das ist eine ermutigende Idee, und Henderson fuhr fort, dass Dice überlegen könnte, ob er dem Spiel einen kostenlosen Battle Royale-Teil hinzufügen soll, was die erfolgreiche Taktik widerspiegelt, die Activision mit Call of Duty: Warzone angewendet hat.

Interessanterweise betrifft in einer Zeit wie dieser mit der nächsten Konsolengeneration gleich um die Ecke die Frage, welche Plattformen wie Battlefield 6 unterstützt werden, nicht so sehr die neuen Konsolen, sondern die vorhandenen.

DICE hat bestätigt, dass es das nächste Battlefield-Spiel für die nächste Generation ist, was aus der Tatsache hervorgeht, dass es definitiv veröffentlicht wird, sobald die PS5 und Xbox Series X in freier Wildbahn sind. Es ist jedoch noch nicht so weit gegangen, zu bestätigen, dass dies definitiv bedeutet, dass Battlefield 6 auf Hardware der aktuellen Generation nicht angezeigt wird.

Abgesehen von dieser Frage wissen wir, dass Battlefield 6 auf PS5 und Xbox Series X zu sehen sein wird, und wir würden erwarten, dass es die neuen grafischen Funktionen dieser Konsolen voll ausnutzt. DICE ist seit langem ein Spezialist für die Erzielung spektakulärer grafischer Wiedergabetreue auf Konsolen. Daher ist Battlefield 6 wahrscheinlich ein Hüllkurvenschieber auf der Grafikseite und auch im Bereich des Sounddesigns.

Schreiben von Max Freeman-Mills.