Dolby Atmos für Spiele: Was ist das und welche Spiele unterstützen es?

(Pocket-lint) - Dolby Atmos ist der neueste Stand der Heimkino-Technologie, wenn es um Surround-Sound geht. Wir haben bereits erläutert, was Atmos ist und wie es funktioniert , aber für Gamer werden die Dinge jetzt interessanter, da Dolby Atmos sowohl auf Xbox One als auch auf dem PC verfügbar ist.

Was bedeutet das für dich? Zunächst einmal ein verbessertes und intensiveres Spielerlebnis.

Mit Dolby Atmos kann Schall präzise in einen dreidimensionalen Raum projiziert werden, was theoretisch bedeutet, dass Sie eine bessere Erfahrung mit Positionsaudio erhalten.

Dies ist ideal für Spiele, bei denen Audio den Unterschied ausmacht, wie zum Beispiel Ego-Shooter. Zu wissen, woher das Feuer kommt, oder die Position Ihres Feindes anhand des Geräusches seiner Schritte genau einschätzen zu können, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod, Gewinnen und Verlieren bedeuten.

Für andere Spiele bietet Dolby Atmos einfach ein umfassenderes und umfassenderes Erlebnis. Sie sind von Sound umgeben und haben ein neues Gefühl dafür, woher der Sound im Spielraum kommt.

Dolby Atmos klingt großartig zum Spielen, nicht wahr? Aber Sie fragen sich vielleicht, was Sie brauchen, um diese Erfahrung in Ihrem Zuhause zu machen. Die gute Nachricht ist, dass es möglicherweise nicht so kompliziert ist, wie Sie denken.

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, Atmos für Spiele auszuführen - entweder über einen Dolby Atmos-fähigen A / V-Empfänger und Lautsprecher oder über Kopfhörer. Letzteres ist viel einfacher einzurichten und zu erlernen, bietet jedoch nicht das gleiche Maß an Erfahrung wie es vollständig virtuell ist, also vielleicht nicht für die Audiophilen unter uns.

Das heißt aber nicht, dass Atmos über Kopfhörer oder ein gutes Gaming-Headset nicht gut ist.

Für die beste Erfahrung läuft die Dolby Atmos-Unterstützung über die Grafikkarte eines PCs oder über Kopfhörer und ist in der Grafik-Engine codiert, auf der das Spiel basiert. Mit anderen Worten, wenn die Spieleentwickler die Codierung für den Dolby Atmos in das Audioelement des Soundtracks aufnehmen, erhalten Sie einen wirklich herrlichen Surround-Sound.

Mit diesem Audio-Beispiel können Sie einen Eindruck davon bekommen, was mit Dolby Atmos möglich ist. Es zeigt, wie selbst Kopfhörer einen fantastischen räumlichen Klang erzeugen können.

Um loszulegen, laden Sie die Dolby Access-App für Windows 10 herunter. Es gibt eine kostenlose Testversion, gefolgt von einer geringen jährlichen Gebühr, um Zugang zu der Möglichkeit zu erhalten, Dolby Atmos über Ihr Headset oder Ihre Kopfhörer auszuführen.

Der Vorteil hierbei ist, dass Sie nicht einmal ein Surround-Sound-Headset benötigen (die App empfiehlt sogar, alle Surround-Sound-Funktionen auszuschalten). Ein guter Stereo-Kopfhörer oder ein Standard-Gaming-Headset reichen aus. Das liegt daran, dass Dolby Atmos in die Spiele codiert ist und die Dolby Access-App die erforderliche Technologie anwendet, um das räumliche Audio und das Dolby Access-Erlebnis zu liefern.

Durch die Kombination der Dolby Access-App und von Windows 10 mit den neuesten Updates können Sie die Soundeinstellungen für Ihr Gerät öffnen und räumliche Klangformate und virtuellen Surround-Sound auf Ihr Kopfhörer-Audio anwenden. Dies ist relativ einfach, da die App Dolby Atmos in den Windows-Soundeinstellungen automatisch aktiviert, sobald Sie sie aktivieren.

Dann müssen Sie nur noch sicherstellen, dass Sie die richtigen Spiele zum Spielen haben, da für beide Methoden ein Dolby Atmos-kompatibles Spiel erforderlich ist, da der Ton nicht wie bei HD / 4K-Bildern hochskaliert wird. Sie müssen also sicherstellen, dass Sie die richtigen Spiele haben, bevor Sie über das Eintauchen nachdenken.

Blizzards Overwatch war eines der ersten Spiele, das Dolby Atmos über Kopfhörer unterstützte, und wir haben auch andere fähige Spiele gesehen, darunter Star Wars Battlefront und Battlefield 1.

Wir werden die vollständige Liste der kompatiblen Spiele unten behandeln.

Microsoft hat vor einiger Zeit damit begonnen, Bitstream-Pass-Through für Xbox One einzuführen, sodass die Konsole Dolby Atmos für die Blu-ray-Wiedergabe unterstützt. Die Konsole kann jetzt auch Spiele in Dolby Atmos spielen. Wir haben sie in Aktion gesehen und können bestätigen, dass sie mit Sicherheit beeindruckend ist.

Wenn Sie einen leistungsfähigen A / V-Receiver und kompatible Spiele haben, können Sie loslegen. Ansonsten können Sie, ähnlich wie auf dem PC, die Dolby Access-App kaufen und Dolby Atmos über Kopfhörer genießen.

Die aktuelle Liste der Dolby Atmos-kompatiblen Spiele enthält:

Es gibt verschiedene Mobiltelefone, die Dolby Atmos über ihre eingebauten Lautsprecher unterstützen. Einige moderne Telefone unterstützen auch Variationen von Dolby Atmos speziell für mobile Spiele. Sie finden diese Einstellungen normalerweise unter den Toneinstellungen Ihres Telefons. Die Liste der Telefone, die derzeit Dolby Atmos unterstützen, enthält (ist aber nicht beschränkt auf):

Apple iPhone 11

Axon 7

GM 9 Pro

Lenovo Phab 2

Lenovo Vibe K5

Huawei P30

Nokia 6

OnePlus 7 Pro

Oppo Reno

Razer Telefon

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S20

Sony Xperia 1

RealMe X.

RealMe X2 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Motorola G8 Power

Nokia 9 Pureview

