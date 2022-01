Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Alienware hat auf der CES 2022 ein neues Headset und eine neue Maus vorgestellt , die beide über drei Verbindungsmodi für ultimative Flexibilität verfügen.

Die neuen Peripheriegeräte können über einen USB-C-Funkdongle, Bluetooth 5.2 oder eine kabelgebundene Verbindung mit Ihrem PC verbunden werden.

Das Headset trägt den Namen AW920H und bietet Dolby Atmos- Kompatibilität, Hi-Res-zertifizierte Treiber und Active Noise Cancelling .

Mit den Touch-Bedienelementen an der rechten Ohrmuschel können Sie die Lautstärke regeln, Titel überspringen, Anrufe tätigen und ANC ein- und ausschalten.

Das Headset verfügt über das typisch futuristische Alienware-Styling und natürlich ein RGB-beleuchtetes Logo. Es wird entweder in Weiß oder Schwarz erhältlich sein (Lunar Light oder Dark Side of the Moon, wie Alienware es ausdrücken würde).

Dank Schnellladung kann es nach einer 15-minütigen Aufladung 6 Stunden Wiedergabe ermöglichen, eine vollständige Aufladung bietet 30 Stunden Wiedergabe.

Die Maus AW720M hat ein symmetrisches Design, das den Linkshändern unter uns sicher gefallen wird.

Ähnlich wie das Headset wird es in Schwarz oder Weiß erhältlich sein und eine ähnliche Sci-Fi-Ästhetik aufweisen.

Der AW720M bietet 140 Stunden verzögerungsfreies Spielen mit 1000 Hz mit dem USB-C-Dongle oder bis zu 420 Stunden über Bluetooth.

Es gibt einen magnetischen Ladeanschluss, der an Apples Magsafe-Ladegeräte erinnert, und das Schnellladen ermöglicht 20 Stunden Spielzeit bei einer 5-minütigen Aufladung.

Ein weiteres herausragendes Merkmal sind die magnetisch gefederten Tastenplatten mit optischen Schaltern, die für ein schnelleres, steiferes und haltbareres Klicken sorgen.

Die vollständigen Preise und Verfügbarkeiten müssen noch bekannt gegeben werden, abgesehen davon, dass die neuen Peripheriegeräte voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Wir lieben die Flexibilität, die die drei Verbindungsmodi bieten, und schnelles Aufladen ist ein Glücksfall für drahtlose Peripheriegeräte, von denen wir hoffen, im Jahr 2022 noch viel mehr zu sehen.