(Pocket-lint) - Alienware hat seine Vision für die Zukunft der Home enthüllt Gaming mit einem Projekt mit dem Titel Konzept Nyx.

Die Idee ist, dass Häuser über ein kräftiges zentrales Rig verfügen, das Spiele auf allen Geräten im lokalen Netzwerk unterstützt.

Alienware stellt sich eine plattformübergreifende Anwendung vor, mit der Sie sofort in jedes Spiel in Ihrer Bibliothek einsteigen können, unabhängig davon, auf welcher Plattform es gekauft wurde, von einem Fernseher, Smartphone, Laptop oder so ziemlich jedem intelligenten Gerät.

Dann können Sie nahtlos zwischen den Geräten wechseln, zum Beispiel vom Desktop zum Fernseher im Wohnzimmer. Sie können den Controller auch virtuell an jemanden in einem anderen Raum weitergeben, beispielsweise wenn Sie das Abendessen aus dem Ofen holen müssen oder in einem besonders herausfordernden Bosskampf stecken bleiben.

Das Projekt stammt von dem Team, das uns letztes Jahr Concept UFO auf der CES vorgestellt hat und verwendet einen Controller, der sehr an dieses Design erinnert.

Das übergeordnete Ziel ist es mit anderen Formen des Medienkonsums Gaming in Einklang zu bringen, wie zu beobachten Netflix , die leicht auf Handy, TV, Smart Displays und mehr getan werden.

Die Technologie kann bis zu vier Spielstreams gleichzeitig mit Strom versorgen und ermöglicht das Spielen verschiedener Spiele im Split-Screen-Modus auf demselben Fernseher – wenn mehrere Personen verschiedene Spiele im selben Raum spielen möchten.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nur ein Konzept, aber Alienware hofft, seine Erkenntnisse in zukünftige Produkte einfließen zu lassen. Wir denken, es ist unvermeidlich, dass das Spielerlebnis so einfach wird wie das Streamen eines Films. Wie lange es dauert, bis das Zuhause erreicht wird, bleibt abzuwarten.

Da Produkte wie Stadia unter Problemen mit Remote-Servern leiden, ist vielleicht ein lokales Streaming-Rig die Antwort, nach der die Spiele-Streaming-Branche gesucht hat.