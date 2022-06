Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Diablo Immortal wurde bereits 2018 von Blizzard als nächstes großes Diablo-Spiel angekündigt, obwohl das Unternehmen inzwischen Diablo 4 sowohl für Konsolen als auch für PC angekündigt hat, um den Juckreiz der Hardcore-Fans zu stillen.

Für alle, die Diablo auch unterwegs spielen wollen, ist Immortal jetzt erhältlich und schlägt mit zehn Millionen Registrierungen und Downloads hohe Wellen. Wenn ihr euch gerade erst auf die Reise nach Diablo Immortal begeben wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch, die euch den Einstieg erleichtern.

Wenn ihr vor der Aufgabe steht, eine Klasse aus den Optionen auszuwählen, die euch Blizzard zu Beginn des Spiels zur Verfügung stellt, wisst ihr vielleicht nicht, für welche ihr euch entscheiden sollt - das ist kein Problem! Ihr habt die Wahl zwischen Barbar, Kreuzritter, Dämonenjäger, Mönch, Nekromant und Zauberer.

Die gute Nachricht ist, dass du mehrere Charaktere auf demselben Konto verwenden kannst, so dass du nicht auf einen bestimmten Spielstil festgelegt bist. Ihr könnt sie alle ausprobieren, bevor ihr euch auf den konzentriert, der euch am meisten Spaß macht.

Als mobiles Spiel hat Diablo Immortal natürlich eine große Auswahl an Mikrotransaktionen, die jederzeit verfügbar sind, mit mehr Währungssystemen, als man manchmal zählen kann. Sie können das Spiel zum Spaß spielen, und Sie werden nicht von der Hauptquest ausgeschlossen, aber das wird wahrscheinlich ein Faktor werden, wenn Sie wirklich hochstufig spielen.

Etwas, das man von Anfang an wissen sollte, ist, dass alles, was man in Immortal kauft, nur für den Charakter gilt, für den man es kauft - also kauft nicht etwas in der Annahme, dass ihr es für alle eure Charaktere freischaltet, auch wenn wir uns wünschen, dass das System so wäre.

Je nachdem, was für ein Handy du hast, wie groß dein Bildschirm ist und vieles mehr, wirst du zu Beginn deiner Zeit mit Diablo Immortal wahrscheinlich eine Reihe von Einstellungen ändern wollen. Wir konnten die Chat-Vorschau zu jedem Thema sehr schnell ausblenden, so dass unser Bildschirm nicht durch eine Chatbox verunstaltet wurde.

Selbst wenn du zum Beispiel auf einem leistungsstarken Flaggschiff-Handy spielst, startest du mit dem Standardmodus von 30 FPS, aber es gibt eine 60-FPS-Option, die sich wie Tag und Nacht anfühlt, wenn du sie ausprobierst, also empfehlen wir dir, zu diesem Modus zu wechseln, wenn du dir keine Sorgen um die Akkulaufzeit oder Überhitzung machst.

Wenn du neu in der Serie bist, wirst du vielleicht bei jedem neuen Gegenstand das Kleingedruckte lesen, um herauszufinden, ob es sich lohnt, ihn auszurüsten, aber irgendwann wirst du herausfinden, dass sich das nicht lohnt. Nimm in den ersten Stunden einfach alles, was mit einem grünen Pfeil markiert ist, und ignoriere den Rest oder rette ihn beim Schmied.

So sparst du dir eine Menge Zeit und Mühe, denn du wirst erst nach Abschluss der Hauptquestlinie in die Lage kommen, Ausrüstung zu finden, die es wert ist, im Detail untersucht zu werden.

Immortal verfügt über zahlreiche Mehrspieler-Optionen, und schon bald wirst du andere Spieler sehen, die in deiner Welt herumlaufen, dieselben Monster bekämpfen und Quests erfüllen. Während du in der Geschichte gelegentlich in Solo-Dungeons landest, kann fast alles gemeinsam erledigt werden.

Das Warband-System des Spiels ist eine einfache Möglichkeit, eine Gruppe zu bilden, wenn du ein paar interessierte Freunde hast, also ziehe es in Erwägung, wenn du ein paar Multiplayer-Partien zusammen spielen willst.

Diablo Immortal wurde zu Recht kritisiert, weil es trotz seiner kostenlosen Spielstruktur viele Möglichkeiten bietet, Spieler zu Mikrotransaktionen und Käufen zu bewegen. Es ist zwar durchaus möglich, ohne zu bezahlen zu spielen und Spaß zu haben, oder in Maßen zu bezahlen, aber seien Sie gewarnt, dass das Spiel die Möglichkeit bietet, teure Packs ohne viele Einschränkungen zu kaufen.

Wenn du schon einmal in diese Falle getappt bist, sei es bei anderen Spielen, egal ob mobil oder nicht, empfehlen wir dir, Diablo Immortal komplett zu meiden - Diablo 4 steht vor der Tür und bietet den gleichen Nervenkitzel in einem Komplettpaket, während Diablo 3 immer da draußen ist und darauf wartet, dich wieder aufzunehmen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.