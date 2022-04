Alles, was wir über Overwatch 2 wissen: Beta, Trailer und mehr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es hat sicherlich lange auf sich warten lassen, aber wir nähern uns endlich dem Punkt, an dem Overwatch 2 veröffentlicht wird - das Spiel befindet sich in der Testphase und wir bekommen Woche für Woche mehr und mehr Gameplay zu sehen und auszuprobieren.

Nach dem Erfolg des ersten Overwatch hat Blizzard alle Hände voll zu tun, um einen weiteren Hit zu landen, aber die Dinge sehen ziemlich positiv aus. Hier sind alle Details, die ihr wissen müsst.

Wir wissen nicht, wann Overwatch 2 vollständig veröffentlicht wird - Blizzard hält sich in dieser Hinsicht bedeckt, auch wenn das Unternehmen erfrischend offen über die lange Entwicklung des Spiels und die Änderungen, die es mit sich bringen wird, gesprochen hat.

Allerdings läuft derzeit ein öffentlicher Betatest für den PC, der am 26. April 2022 begonnen hat. Ihr könnt euch hier anmelden, um zu sehen, ob ihr ins Spiel kommt. Wir wissen nicht, wie lange die Beta laufen wird, es lohnt sich also, schon jetzt seinen Hut in den Ring zu werfen.

Ob das bedeutet, dass wir das Spiel im Jahr 2022 erwarten können, sei dahingestellt, aber es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass Overwatch 2 nicht mehr allzu weit entfernt sein sollte - irgendwann im Jahr 2023 sollte der letzte Punkt sein, an dem es erscheinen könnte.

Wir wissen, dass es in Overwatch 2 von Anfang an einige bedeutende Änderungen geben wird - die größte davon ist, dass das gesamte Spiel von einem 6v6-Multiplayer-Spiel zu einem 5v5-Multiplayer-Spiel geändert wird, was die Anzahl der möglichen Teamzusammenstellungen reduziert und die Karten straffer gestaltet.

Es wird sehr interessant sein, dies im Laufe der Zeit zu beobachten, aber es wird für Clans, Teams und Gruppen, die es gewohnt sind, zusammen zu spielen, sicherlich nicht sehr hilfreich sein. Wenn es jedoch zu einem Spiel führt, das leichter ausbalanciert werden kann, könnte sich das durchaus lohnen.

In Overwatch 2 wird es eine große Auswahl an Helden geben, einschließlich überarbeiteter oder optimierter Versionen aller Helden aus dem ersten Spiel. Wir wissen auch von mindestens einem Neuzugang - Sojourn.

Sie ist eine Soldatin mit einer mächtigen Railgun, deren Einsatz viel Spaß macht, und ihre Mischung aus Feuerkraft und Mobilität könnte in den richtigen Händen sehr wirkungsvoll sein.

Darüber hinaus versucht Overwatch 2 nicht, das Rad neu zu erfinden, mit teambasierten Modi, die vertraut sind, einschließlich Zielerfassungsmodi, Kontrollpunktschieberei und mehr. Der Kern des Spiels bleibt die feine Balance zwischen dem Kontern der Fähigkeiten der gegnerischen Helden und dem Management der eigenen für maximale Effizienz.

Die vollständige Liste der bestätigten Helden für das Spiel lautet wie folgt:

Ana

Ashe

Baptiste

Bastion

Brigitte

Cassidy

D.VA

Schicksalsfaust

Echo

Genji

Hanzo

Junkrat

Lucio

Mei

Barmherzigkeit

Moira

Orisa

Pharah

Sensenmann

Reinhardt

Roadhog

Sigma

Sojurn

Soldat 76

Sombra

Symmetra

Torbjörn

Leuchtspur

Witwenmacher

Winston

Abrissbirne

Zarya

Zenyatta

Wir wissen auch, dass Blizzard für Overwatch 2 ein komplettes PvE-Koop-Erlebnis plant, bei dem Spieler gegen KI-Feinde antreten können, aber das wurde jetzt vom PvP-Kern des Spiels abgekoppelt, das zuerst erscheinen wird.

Es ist ein willkommener Schritt, den Blizzard unternommen hat, um sicherzustellen, dass das Spiel nicht zu lange auf sich warten lässt, und da der kompetitive Multiplayer das Herzstück des ersten Spiels war, ist es beruhigend, dass wir diesen Teil in der Fortsetzung zuerst bekommen.

Die besten PS4-Spiele 2022: Alle PlayStation 4-Titel, die jeder Gamer spielen sollte von Max Freeman-Mills · 26 April 2022

Schreiben von Max Freeman-Mills.