World of Warcraft Mobile ist in Arbeit

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist die Zeit des Jahres, in der eine ganze Reihe von Glücksspielunternehmen Gewinnaufrufe durchführen, um ihre Investoren und die Öffentlichkeit wissen zu lassen, wie die Dinge aus geschäftlicher Sicht für sie gelaufen sind, wobei Activision Blizzard das Neueste in der Reihe ist.

Der Bericht enthält viele interessante Leckerbissen, aber es gibt einen besonders verlockenden Abschnitt über Blizzards Arbeit an der Warcraft-Franchise und insbesondere an World of Warcraft, das nach all den Jahren immer noch stark ist.

Neben einem Hinweis darauf, dass weitere Inhalte in das vollständige Spiel kommen werden, enthüllt der Bericht, dass Blizzard beabsichtigt, „zum ersten Mal völlig neue mobile Warcraft-Inhalte in die Hände der Spieler zu bringen“. Dies bestätigt fast, dass eine mobile Version des Spiels unterwegs ist.

Wenn es das vollständige Spiel bietet, nur auf einer niedrigeren grafischen Ebene, aber mit allem anderen intakt, wird es sicherlich ein äußerst beliebter Weg, um auf die Spielwelt zuzugreifen, und möglicherweise auch für neue Spieler attraktiver, was alles der Fall sein wird die Denkweise von Activision Blizzard beeinflussen.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Es gibt keine weiteren Details in dem Bericht darüber, wie das Spiel aussehen könnte oder welche Form es annehmen wird, aber dies ist sicherlich eines, auf das man in den kommenden Monaten nach weiteren Neuigkeiten Ausschau halten sollte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.