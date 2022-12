Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Diablo 4 ist auf dem Weg - so wie es aussieht, gibt es noch viel mehr Hacking und Slashing zu erleben. Das nächste Spiel von Blizzards mega-populärem Franchise wurde schon vor einer ganzen Weile enthüllt und seine Veröffentlichung rückt immer näher, wenn auch sehr, sehr langsam.

Der vierte Teil der Action-Rollenspielserie wird düsterer sein als der letzte Teil - eine Rückkehr zu den düsteren Wurzeln des ursprünglichen Diablo. Hier ist also alles, was wir bisher über Diablo 4 wissen.

Diablo 4 Erscheinungsdatum

Was das Veröffentlichungsdatum angeht, hat sich Blizzard einige Jahre lang sehr bedeckt gehalten. Lange Zeit war das Einzige, was sie sagten, dass es nicht so bald kommen wird: "Ein Spiel dieses Umfangs braucht Zeit. Wir kommen nicht bald heraus, nicht einmal Blizzard bald", sagte Barriga ( Forbes berichtete). Die spielbare Demo auf der Blizzcon 2019 war offenbar nur der "erste frühe Schritt auf der Reise".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bei den The Game Awards 2022 kündigte ein glitzernder neuer Trailer jedoch das endgültige Veröffentlichungsdatum des Spiels an - den 6. Juni 2023.

Was ist die Geschichte hinter Diablo 4?

"Das Erste, was ihr an Diablo 4 bemerken werdet, ist, dass wir zu den dunkleren Wurzeln der Franchise zurückkehren", sagte Blizzards Game Director Luis Barriga während der Eröffnungs-Keynote der BlizzCon im Jahr 2019.

Wenn Diablo 4 in die Läden kommt, wird es Jahre her sein, dass Diablo III zum ersten Mal veröffentlicht wurde, obwohl Blizzard seitdem herunterladbare Inhalte und Updates veröffentlicht hat. Die letzte Veröffentlichung des Spiels, Diablo III: Eternal Collection, kam Ende 2018 für Nintendo Switch heraus.

Es ist jedoch an der Zeit, dass wir ein neues Spiel bekommen - schließlich ist dies erst das vierte Diablo der Hauptreihe in 26 Jahren, also ist es längst überfällig.

Diablo 4-Gameplay

Was das Gameplay anbelangt, wird es ein ähnliches Erlebnis wie Diablo III sein, mit einer Fülle von Fertigkeiten und blutigen Kämpfen, die man einsetzen kann. Die aktuellste Präsentation stammt von der Xbox-Präsentation im Juni 2022, die Sie sich hier ansehen können:

Sie enthält Einblicke in zahlreiche Schauplätze und Gegner sowie Erklärungen der Entwickler nicht nur zur Entwicklung der Geschichte, sondern auch dazu, wie das Endgame mit herausfordernden Inhalten und reichhaltigen Belohnungen für besonders engagierte Spieler frisch gehalten wird.

Dazu gehört auch die willkommene Bestätigung, dass es im Item-Shop nur kosmetische Belohnungen zu kaufen geben wird, um sicherzustellen, dass die beste Ausrüstung nur denjenigen zur Verfügung steht, die sie sich im Spiel auch wirklich verdient haben.

Auch 2019 hat Blizzard auf der Blizzcon eine spielbare Demo gezeigt, und ihr könnt euch ein Video eines einstündigen Durchspiels ansehen, das von Phillip Chu Joy online gestellt wurde. Es ist natürlich längst veraltet, gibt aber einen guten Eindruck davon, was in Diablo 4 angestrebt wird.

In der Demoversion werden drei der fünf spielbaren Charakterklassen vorgestellt: der Barbar, der Druide und die Zauberin. Inzwischen hat Blizzard auch die vierte und fünfte Klasse enthüllt: den Schurken und den Nekromanten.

Der Barbar ist natürlich ein Hardcore-Kämpfer, der eine größere Vielfalt an Waffen einsetzen kann als andere Charaktere. Der Druide kann sich verwandeln (in der Demo sind sowohl Werwolf- als auch Bärengestalt möglich). Die Zauberin verfügt über eine große Menge an Magie, während der Schurke auf Fernkampf und Täuschung spezialisiert ist und der Nekromant Geister und Zombies herbeiruft, um ihnen im Kampf zu helfen.

Blizzard

Es gibt ein neues Fertigkeitensystem und laut Eurogamer auch einen Talentbaum. Die größte Änderung zwischen Diablo 4 und seinen Vorgängern ist, dass das gesamte Spiel auf einer dauerhaft online verfügbaren Open-World-Karte stattfinden wird. Ihr könnt euch frei bewegen, während andere Spieler von Zeit zu Zeit in eurem Spiel auftauchen können.

Es wird gemeinsame Schlachtzüge, Bosskämpfe und Ähnliches geben, aber Sie können das Spiel auch alleine spielen. Wie bisher wird es sich um ein plünderungsbasiertes RPG handeln, bei dem der Schwerpunkt auf rasanter Action liegen wird.

Diablo IV Quartals-Update



Erforscht die Zonen in der offenen Welt von Diablo IV und entdeckt die vielen Schrecken, die euch erwarten.



https://t.co/hkVlZKWwUZ pic.twitter.com/mR28PhrePJ- Diablo (@Diablo) March 29, 2022

Ende März 2022 teilte Blizzard ein großes Update über den Fortschritt des Spiels, einschließlich einer Reihe von Bildausschnitten einiger der Orte, die die Spieler in Diablo 4 besuchen werden.

Es sieht so stimmungsvoll und düster aus, wie es sich Fans nur wünschen können, vor allem im Vergleich zu den kontroversen, farbenfrohen Bildern, die vor der Veröffentlichung von Diablo 3 gezeigt wurden.

Auf welchen Formaten wird Diablo 4 laufen?

Es wurde bestätigt, dass Diablo 4 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen wird. Über eine Nintendo Switch-Version ist noch nichts bekannt, was mit der durchgängigen Online-Spielwelt zu tun haben könnte.

Man könnte es zum Beispiel auf Reisen nicht offline spielen - etwas, das für erfolgreiche Switch-Spiele fast schon obligatorisch ist.

Diablo 4 Vorbestellungsangebote

Da es noch kein Veröffentlichungsdatum gibt und es wohl auch noch eine Weile dauern wird, gibt es derzeit keine Vorbestellungen für Diablo IV.

Wir empfehlen dir aber auf jeden Fall, dir die Diablo III: Eternal Collection anzusehen, falls du das noch nicht getan hast. Es gibt gerade ein paar tolle Angebote dafür.

Die besten Black Friday US-Angebote 2022: Echo, Sony 1000X, Pixel und mehr von Chris Hall · 27 November 2022 Black Friday und Cyber Monday sind die größten Verkaufsveranstaltungen des Jahres, und es gibt jede Menge Rabatte.

Damit solltet ihr für eine Weile auskommen. Zumindest bis wir mehr von Blizzard erfahren.

squirrel_widget_168922

Schreiben von Rik Henderson und Max Freeman-Mills.