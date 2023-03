Was lange währt, wird endlich gut. Wir haben den ganzen Black Friday über nach tollen Angeboten für das zum Spiel des Jahres nominierte Elden Ring gesucht, ohne Erfolg. Aber jetzt, am Cyber Monday, ist es online mit einem sehr guten Rabatt erschienen.

Die PlayStation 5-, Xbox Series X/S-, PS4- und Xbox One-Versionen des atemberaubenden Spiels von FromSoftware und Bandai Namco sind jetzt für nur 35 Dollar bei Walmart in den USA erhältlich.

Leider scheint es keine ähnlichen Angebote für das Spiel in Großbritannien zu geben, obwohl Game es als Gebrauchtspiel ab 34,99 £ verkauft.

Hier sind die Angebote in voller Länge:

US Elden Ring-Angebote

Elden Ring für PlayStation 5

Hol dir das Spiel für PS5 mit 25 % Rabatt. Dies ist die Disc-Version von Elden Ring. Kostete $59,99, jetzt nur $35.

Elden Ring für Xbox Serie X/S oder Xbox One (digitaler Code)

Diese Version von Elden Ring für Xbox Series X/S und Xbox One kommt als digitaler Code. Du löst ihn auf deiner Xbox ein und lädst das gesamte Spiel herunter. Normalerweise $59,99, jetzt $35.

Elden Ring für Xbox Serie X oder Xbox One (Disc)

Wenn du nicht den digitalen Weg gehen willst, um das Spiel zu bekommen, kannst du auch die Disc-Version von Elden Ring kaufen, die mit der Xbox Series X und Xbox One funktioniert. Hinweis: Da die Xbox Series S kein Disc-Laufwerk hat, benötigen Sie die oben genannte digitale Version. War &59,99, jetzt nur $35.

Elden Ring für PS4

Wenn du eine PlayStation 4 hast, ist dies die richtige Version von Elden Ring für dich. Normalerweise $59.99, jetzt nur $35.

UK Elden Ring-Angebote

Elden Ring für PS5 (gebrauchte Disc)

Game hat den üblichen Preis für die gebrauchte Version von Elden Ring für PlayStation 5 um £5 gesenkt. Vorher £39,99, jetzt nur noch £34,99.

Elden Ring ist ein großartiges Spiel, das vom selben Studio wie Dark Souls, Bloodborne, Sekiro und Demon's Souls entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu diesen Spielen ist es jedoch in einer offenen Welt mit Missionen angesiedelt, die Sie in so ziemlich jeder beliebigen Reihenfolge erledigen können. Außerdem wurde die Geschichte zusammen mit George R. R. Martin, Mr. Game of Thrones, geschrieben und entwickelt.

In unserem Testbericht, in dem wir dem Spiel fünf Sterne (die höchste Auszeichnung) gaben, sagten wir, dass "FromSoftware mit Elden Ring sogar sich selbst übertroffen hat. Nicht nur, indem sie ihr Werk in eine offene Welt gebracht haben, sondern indem sie eine der besten Spielwelten überhaupt geschaffen haben.

"Es ist schlicht und einfach das beste Spiel, das der Entwickler je gemacht hat - eine beachtliche Leistung, wenn man seinen Backkatalog betrachtet. Es wird Fans von Souls-ähnlichen Spielen in Verzückung versetzen, aber hoffentlich auch eine beträchtliche Gruppe von Spielern anlocken, denen die Vorgänger von Elden Ring zu einschüchternd waren."

Das Spiel ist auch in der Kategorie "Bestes Spiel " der bevorstehenden EE Pocket-lint Gadget Awards nominiert.