Gotham Knights hat gerade eine große Preissenkung am Black Friday erhalten

(Pocket-lint) - Gotham Knights ist erst seit ein paar Wochen auf dem Markt, allerdings in einem Zeitfenster, in dem bereits einige große Spiele erschienen sind.

Warner Bros. hat es jedoch für angebracht gehalten, das Batman-Familienspiel am Black Friday mit einem massiven Preisnachlass zu versehen - der Preis wurde in den USA um die Hälfte und in Großbritannien um fast den gleichen Betrag gesenkt.

Das Angebot gilt auch für alle Plattformen, so dass sowohl Xbox- als auch PlayStation-Spieler auf ihre Kosten kommen.

Für unsere Leser in Großbritannien ist die gute Nachricht, dass Amazon den Preis des Spiels um 40 % auf nur £29,95 gesenkt hat.

Gotham Knights hat bei seiner Veröffentlichung wegen angeblicher Performance-Probleme schlechte Presse bekommen, aber wenn es dir nichts ausmacht, mit 30 FPS zu spielen (und das haben wir alle schon oft in einigen großartigen Spielen getan), dann kannst du eine Menge Spaß damit haben.

Du kannst zwischen vier Charakteren wechseln, was für einige wirklich spaßige Kämpfe und befriedigende Rätsel sorgt, und es macht großen Spaß, die manchmal überraschend emotionale Geschichte zu erleben.

Schau dir unseren vollständigen Test von Gotham Knights an, wenn du mehr Details wissen willst, und schnapp dir eines der oben genannten Angebote, bevor sie weg sind!

