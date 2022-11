Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Als Teil der Mega Black Friday Einsparungen auf Amazon in dieser Woche können Sie einen großen Rabatt auf die Standard-oder "Core" Xbox Wireless Controller erhalten. Amazon hat den offiziellen Xbox-Controller auf beiden Seiten des Atlantiks reduziert; in den USA und in Großbritannien.

Bei diesem Controller handelt es sich um das überarbeitete Modell, das zusammen mit der Xbox Series X und der Xbox Series S auf den Markt kam (die ebenfalls vergünstigt ist). In den USA könnt ihr euch einen Ersatz-/Extra-Controller für nur 39 $ sichern, in Großbritannien kostet er 34,99 £. Ein Schnäppchen im Vergleich zu den üblichen Vollpreisen. Schnappt sie euch, solange ihr könnt.

Der jüngste drahtlose Xbox-Controller wurde zusammen mit der Xbox Series X und Series S auf den Markt gebracht und bietet mehrere Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger, der mit den Xbox One-Modellen geliefert wurde.

Zunächst einmal hat die Xbox die Form und die Materialien geändert, um ihn komfortabler und griffiger zu machen, damit er auch über einen längeren Zeitraum hinweg gut in der Hand liegt. Außerdem haben die Trigger einen strukturierten Griff, und das D-Pad wurde so verändert, dass es ähnlich funktioniert wie der Elite-Controller der ersten Generation. Es ist klickfreudiger und präziser.

Er unterstützt sowohl Bluetooth als auch Xbox Wireless, sodass du ihn mit vielen verschiedenen Geräten koppeln kannst. Er funktioniert natürlich mit deiner Xbox, aber auch mit deinem Smartphone und deinem PC.

Außerdem ist sie in verschiedenen Farben erhältlich. Je nachdem, ob du in den USA oder im Vereinigten Königreich lebst, sind unterschiedliche Ausführungen im Angebot enthalten. Käufer in Großbritannien erhalten Robot White, Shock Blue, Carbon Black und Pulse Red. In den USA sind alle Farben außer Shock Blue im Angebot, aber wenn du bereit bist, 5 Dollar mehr zu zahlen, kannst du die ausgefalleneren Farben Electric Volt, Lunar Shift und Mineral Camo erhalten.

Schreiben von Cam Bunton.