(Pocket-lint) - Bethesda hat angekündigt, dass Fallout 4 im Rahmen der 25-Jahr-Feierlichkeiten, die ein Vierteljahrhundert Fallout markieren, einen neuen Anstrich erhält.

Die Ankündigung von Bethesda war Teil eines größeren Blog-Beitrags zu den Feierlichkeiten, in dem auch spezielle Fallout 76-Aktionen vorgestellt wurden, die diese Woche beginnen. Aber die interessanteste Nachricht für viele wird sein, dass das Spiel Fallout 4, das sie bereits besitzen, ein kostenloses Update erhält - ein Update, das es auf ihrer Next-Gen-Hardware ganz schick aussehen lässt.

Laut Bethesda wird das Update für die Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Windows-PCs erscheinen. Dann können sich die Spieler auf spezielle Performance-Modus-Funktionen freuen, die höhere Bildraten und neue Qualitätsmerkmale wie 4K-Gameplay beinhalten. Es werden auch spezielle Inhalte für den Creation Club versprochen, aber all das wird nicht vor 2023 passieren. Bethesda sagt auch nicht, wann im Jahr 2023, also können wir uns noch ein wenig gedulden.

Zu den weiteren Ankündigungen gehört ein spezielles 25-Jahre-Jubiläums-Paket für Fallout 76, das ein Porträt des Vault Boy, den Lincoln Repeater Lever Action Skin und eine Shooting Target Suite enthält. Das wird auch als Teil des Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein, zumindest vom 27. Oktober 2022 bis zum 27. Dezember 2022.

Bethesda hat Anfang des Jahres bestätigt, dass es an Fallout 5 arbeitet, aber dass wir es wahrscheinlich nicht so bald zu Gesicht bekommen werden. Wenigstens können wir in der Wartezeit wieder in Fallout 4 eintauchen.

Schreiben von Oliver Haslam.