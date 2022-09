Deathloop erscheint für Xbox Series X/S kostenlos im Game Pass

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Arkanes großartig erfinderischer Shooter Deathloop kommt endlich auf die Xbox und die beste Nachricht ist, dass ihr nicht mehr lange warten müsst.

Bislang war das Spiel nur für PS5 und PC erhältlich, da PlayStation die Konsolenexklusivität innehatte, aber auch Besitzer der Xbox Series X und Series S werden bald sehen können, was es mit dem Spiel auf sich hat.

Darüber hinaus können Xbox Game Pass-Mitglieder das Spiel ab dem 20. September kostenlos spielen.

