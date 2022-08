Wie man die QuakeCon 2022 sieht und was man erwarten kann

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bethesdas jährliches Community-Event, die QuakeCon, ist dieses Jahr wieder mit einem vollgepackten Programm an Streams und Turnieren dabei, die alle auf Bethesda-Spielen und -Franchises basieren, darunter auch einige, die noch nicht im Handel sind.

Das Event beginnt am 18. August und dauert ein paar Tage. Wir haben alle wichtigen Details für euch unten zusammengestellt, damit ihr wisst, wann es losgeht, welche Spiele ihr erwarten könnt und vieles mehr.

Die QuakeCon 2022 beginnt am 18. August und endet am 20. August.

Am 18. August wird es eine Eröffnungsshow mit neuen und kommenden Spielen geben, die mit einer Pre-Show um 17:15PM BST beginnt und um 18PM BST in vollem Umfang startet.

In den USA beginnt die Pre-Show um 09:15AM PT bzw. 12:15PM ET und die vollständige Show um 10:00AM PT bzw. 1:00PM ET.

Auf der QuakeCon-Webseite findet ihr einen kompletten Zeitplan, aufgeteilt nach Zeitfenstern - das ist der beste Weg, um zu sehen, was wann stattfindet.

Die QuakeCon ist auch dieses Jahr wieder ein virtuelles Event, was bedeutet, dass es eine ziemlich einfache Angelegenheit ist, alles zu beobachten - gehen Sie einfach auf die offizielle Twitch-Seite des Events, gleich hier, und sobald es losgeht, können Sie sich einschalten, um alles, was passiert, live zu sehen.

Wir wissen, dass die QuakeCon mit einer 30-minütigen Präsentation eröffnet wird, die uns erneut in die Welt von Redfall, Arkanes nächstem großen Shooter, entführt.

Das Spiel wurde erst kürzlich von Bethesda in die erste Hälfte des Jahres 2023 verschoben, es wird also noch eine Weile dauern, bis wir es in die Hand nehmen können, aber wir haben schon einen ordentlichen Batzen Gameplay gesehen. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Mal eine weitere, ausführlichere Demo bekommen werden.

Eine Reihe anderer bereits veröffentlichter Spiele wird ebenfalls im Rampenlicht stehen, von The Elder Scrolls Online bis Ghostwire: Tokyo, über Deathloop und Fallout 76.

Während der drei Veranstaltungstage wird es Speedrunning-Challenges, Cosplay-Events und Entwickler-Q&As geben. Außerdem wird es eine Reihe von Quake-Wettkämpfen geben - schließlich hat die QuakeCon dort ihren Anfang genommen, daher der Name.

Schreiben von Max Freeman-Mills.