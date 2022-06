Bethesda bestätigt Fallout 5, aber es liegt noch in weiter Ferne

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf fast schon enttäuschende Art und Weise hat Bethesda bestätigt, dass es Fallout 5 entwickeln will, obwohl man sich keine Hoffnungen auf ein auch nur annähernd baldiges Veröffentlichungsdatum machen sollte.

Im Gespräch mit IGN über die verschiedenen Projekte von Bethesda bestätigte Todd Howard, dass das Studio mit Hochdruck an der Fertigstellung von Starfield arbeitet, dem nächsten großen Spiel und der ersten neuen Franchise seit Ewigkeiten.

Er erwähnte beiläufig, dass der nächste große Titel The Elder Scrolls 6 sein wird, wie bereits seit einiger Zeit bekannt ist, ließ dann aber ähnlich kurz die Bombe platzen, dass Bethesda sich danach Fallout 5 zuwenden wird.

Das ist eine sehr zurückhaltende Art und Weise, die Fortsetzung eines großen Franchise anzukündigen, aber es ist wahrscheinlich fair genug, die Katze aus dem Sack zu lassen.

Davon abgesehen ist die Tatsache, dass er bestätigt hat, dass sich das nächste Elder-Scrolls-Spiel erst in der Vorproduktion befindet, und angesichts des immer größer werdenden Umfangs von Bethesdas Markenzeichen, den Open-World-RPGs, könnte es Jahre dauern, bis es auf den Markt kommt.

Wir sehen daher keine wirkliche Chance, dass Fallout 5 irgendwann in den nächsten fünf Jahren fertiggestellt wird, da es so aussieht, als würde Bethesda ein großes Projekt nach dem anderen in Angriff nehmen. Wenn Sie also ein großer Fan der alternativen Geschichte sind, müssen Sie vielleicht noch eine Weile warten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.