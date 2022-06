Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Redfall wurde im Juni 2021 im Rahmen des Sommer-Showcase von Xbox und Bethesda angekündigt, und obwohl wir ein weiteres Jahr warten mussten, um einige Einblicke in das Gameplay zu erhalten, gibt es jetzt zahlreiche Informationen über das Spiel.

Es sieht nach einem weiteren frenetischen Spielspaß der Genies von Arkane aus, auch wenn ihr euch diesmal zum ersten Mal mit Freunden zusammentun könnt. Hier erfährst du alle wichtigen Details.

Als Redfall zum ersten Mal angekündigt wurde, gab es den oben gezeigten glitzernden CGI-Trailer, der optimistisch mit einem Veröffentlichungsfenster im Jahr 2022 endete, etwas, das sich schon damals unwahrscheinlich anfühlte. Das bestätigte sich, als Bethesda das Spiel Anfang Mai 2022 verschob, zur gleichen Zeit, als es auch Starfield verschob.

Ein Update zu Redfall und Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Das neue Veröffentlichungsfenster ist irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2023, aber wir haben noch kein genaues Datum, also gibt es zu diesem Zeitpunkt nichts, was ihr in euren Kalender eintragen könnt.

Wir wissen, für welche Plattformen Redfall erscheinen wird, und es ist ein weiteres großes Spiel, das durch den Kauf von Bethesda durch Xbox diktiert wird. Diese Vereinbarung bedeutet, dass es nicht für PS4 oder PS5 erscheinen wird, wenn es veröffentlicht wird.

Für Xbox-Fans ist das jedoch eine gute Nachricht, denn das Spiel ist im Grunde konsolenexklusiv für die Xbox Series X und S. Und was noch besser ist: Das Spiel wird ab der Veröffentlichung im Xbox Game Pass enthalten sein und auch für den PC erscheinen.

Es wird allerdings nicht für die Switch erscheinen, da die weniger leistungsfähige Hardware dieser Konsole nicht in der Lage wäre, es auszuführen.

Redfall ist nach einer fiktiven Stadt in Massachusetts benannt, die von einem Kult von Vampiranbetern übernommen wurde, die es irgendwie geschafft haben, die Sonne zu verdunkeln, um ihren untoten Herren die totale Herrschaft zu geben.

Du erkundest die Stadt als einer von bis zu vier Spielern und versuchst herauszufinden, was vor sich geht und wie du es aufhalten kannst. Es sieht so aus, als ob du auf deinem Weg auf viele Vampire treffen wirst, zusammen mit Kultmitgliedern, die noch nicht verwandelt wurden.

In traditioneller Arkane-Manier dürfte die Handlung sehr frei gestaltet sein, und dank der offiziellen Website des Spiels kennen wir auch schon die vier Protagonisten:

Devinder Crousley, ein Kryptozoologe

Layla Ellison, eine Ingenieurin mit telekinetischen Kräften

Remi de la Rosa, der einen Roboter-Helfer namens Bribon hat

Jacob Boyer, ein ehemaliger Scharfschütze mit einem vampirischen Auge und einem Rabengeist als Haustier

Sie sehen aus und hören sich an wie ein vielseitiger Haufen, und wir sind sicher, dass es dank Arkanes gewohnt witzigem Schreibstil viel Spaß machen wird, sie kennen zu lernen.

Wenn du nicht gerade im Koop spielst, würde uns allerdings interessieren, ob du zwischen ihnen wechseln kannst oder ob du dich für einen von ihnen entscheiden musst, wenn du auf Dauer nicht weiterkommst.

Redfall ist in einer offenen Welt angesiedelt, die gesamte Stadt steht dir und deinen Kumpels offenbar offen, während ihr die grausigen Experimente untersucht, die den Vampirismus ans Tageslicht befördert haben.

Unseren ersten Blick auf echtes Gameplay konnten wir im Juni 2022 werfen, in der Enthüllung, die ihr euch oben ansehen könnt, und es sieht so aus, wie wir es erwartet haben - ein Arkane-Spiel mit einem stärkeren Schwerpunkt auf Action als etwa Dishonored.

Wir können sehen, wie jeder der Charaktere seinen Moment im Rampenlicht bekommt, mit Kräften wie einem spektralen Aufzug und einer Reihe von verschiedenen Waffen, die durchschlagskräftig und befriedigend aussehen.

Es ist klar, dass man zumindest ein wenig schleichen kann, wobei schallgedämpfte Waffen und Takedowns immer eine Option sind, und wir sehen auch ein paar verschiedene Arten von Gegnern, die sich einem in den Weg stellen werden.

Arkane sagt, dass dieselben Köpfe, die hinter Prey's Talos-1 und Dishonored's Dunwall stecken, auch die riesige Welt von Redfall entworfen haben, also hoffen wir, dass sie genauso verwoben und komplex ist wie diese geliebten Schauplätze.

Die Tatsache, dass das gesamte Spiel im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern spielbar ist, ist eine absolute Neuheit für das Studio und könnte ein großer Schritt nach vorne sein, aber es wurde auch klargestellt, dass jeder, der das Spiel alleine durchspielen möchte, trotzdem ein klassisches Arkane-Erlebnis haben wird, ohne etwas zu verpassen.

Du wirst Fertigkeiten und Fähigkeiten haben, die du im Laufe des Spiels aufwerten kannst, und du kannst auch deine Ausrüstung nach Belieben anpassen, was sich gut anhört. Die Eigenschaften der Waffen werden in einem System, das ein wenig an das von Deathloop erinnert, die Funktionsweise der einzelnen Waffen verändern.

Es wird eine Karte geben, die im klassischen Open-World-Stil zu säubern ist, mit Vierteln, die man von den Vampiren zurückerobern kann, um den Bürgern von Redfall zu helfen, ihre Stadt zurückzuerobern.

Schreiben von Max Freeman-Mills.