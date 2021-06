Starfield als Xbox-Exklusiv bestätigt, Erscheinungsdatum bekannt gegeben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Starfield ist endlich offen – die erste neue IP, an der Bethesda seit mehr als zwei Jahrzehnten gearbeitet hat, bekam ihren ersten Teaser-Trailer im Rahmen der Xbox-Pressekonferenz zur E3.

Der Trailer bestätigt zwei große Neuigkeiten, die in Bezug auf Starfield diskutiert wurden - das Veröffentlichungsdatum und die Exklusivitätssituation. Als erstes dieses Datum - es wird am 11. November 2022 veröffentlicht. Für die Adleraugen sind das genau 11 Jahre seit der Veröffentlichung des gefeierten Rollenspiels Skryim, also ein großes Datum für Bethesda.

Ebenso wichtig ist jedoch die Exklusivität, die nur für Xbox Series X, S und PC bestätigt wurde. Starfield wird im Zweifelsfall nicht auf PS4 oder PS5 erscheinen (und es war Gegenstand einer klaren Debatte). Das ist wirklich riesig für Xbox-Fans, aber keine Überraschung.

Darüber hinaus machte der Teaser-Trailer seinem Namen alle Ehre, indem er nicht viel zeigte, außer dass er seinen düsteren Look und sein realistisches Science-Fiction-Universum erneut bestätigte. Wir werden eindeutig in den Weltraum hinausgehen, und basierend auf der im Trailer prominent gezeigten Waffe wird es nicht die ganze Zeit eine reibungslose Fahrt geben.

Wir werden in den kommenden Monaten hoffentlich mehr über Starfield erfahren, auch wenn es noch lange dauert, bis es veröffentlicht wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Max Freeman-Mills.