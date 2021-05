Deathloop-Vorschau: Wird die Zeit auf Ihrer Seite sein?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Deathloop entwickelte sich zu einer der aufregendsten PS5-Veröffentlichungen dieses Frühlings. Dann wurde es zu einer Reihe von Spielen, bei denen es aufgrund der lang anhaltenden Auswirkungen der Pandemie zu Verzögerungen kam, was die Arbeit an Verbundprojekten zu einer größeren Herausforderung als je zuvor gemacht hat.

Jetzt hat Arkane Lyon jedoch bis September Zeit, um das Spiel zu verbessern, und die Verlängerung dürfte unsere Begeisterung für das Spiel noch weiter steigern. Wir haben eine neue Anleitung für das geführte Gameplay direkt von Arkane Lyon und Deathloops Game Director und Art Director erhalten und haben Unmengen neuer Details zu teilen.

Wir haben einen schönen Einblick bekommen, wie Deathloop für Spieler beginnt, was wir in keiner Weise verderben werden, aber kurz gesagt, der Spielercharakter Colt wacht auf und befindet sich in einer Zeitschleife auf der Insel Blackreef, die scheinbar ein riesiger Zufluchtsort für die Spieler ist kriminelle und gestörte Massen. Er hat ein Ziel - einen Weg zu finden, die Schleife zu durchbrechen.

Das ist jedoch leichter gesagt als getan und erfordert, dass Colt acht Hauptziele tötet, bevor die Schleife zurückgesetzt wird, von denen jedes stark geschützt oder verkleidet ist. Wir wussten das alles vorher weitgehend, aber Arkane gab uns einen genaueren Blick darauf, wie dies tatsächlich in jeder Schleife funktioniert, die ein Spieler beginnt.

Während es sich wie die gleiche Struktur anhört wie ein Returnal-artiges Roguelike, bei dem die Spieler eine Chance haben, ihre Ziele hintereinander zu erreichen, und dann von vorne anfangen müssen, wenn sie es nicht schaffen, war Game Director Dinga Bakaba bemüht, dies zu tun Zeigen Sie, wie sich das Spiel von dieser Vorlage unterscheidet.

Zum einen gibt es eine gewisse Beständigkeit zwischen den Läufen - Spieler können eine Substanz namens Residium sammeln, um Upgrades zu erhalten, die zwischen den Läufen dauern. Außerdem können sie mit einem Reprise-System dreimal sterben, bevor ein Lauf tatsächlich endet. Dies ist ein wenig Spielraum, der das Experimentieren erheblich erleichtert.

Eine große Information ist jedoch, dass die Spieler selbst zu Beginn eines Laufs völlig frei sind, dorthin zu gehen, wo sie wollen, und zu planen, wie sie wollen. Blackreef ist in vier große Zonen unterteilt: The Complex, Updaam, Fristad Rock und Karls Bay. Jedes ist ungefähr so groß wie die größten Levels, die die Dishonored-Serie bietet, aber scheinbar dichter mit Details und Interieurs.

Jede dieser vier Zonen kann während der vier Zeitfenster des Tages besucht werden, die die Schleife zulässt, und jedes ist zwischen den Zeitfenstern radikal unterschiedlich. Ein Schlossbereich ist möglicherweise nachmittags ruhig und unbesetzt, aber während einer Party am Abend ist es voller Leben, während eine Bibliothek möglicherweise Öffnungszeiten hat, die Sie beispielsweise nur zu bestimmten Zeiten besuchen können.

Wenn das kompliziert klingt, ist es das - aber aus der Sicht des Spielers sollten die Dinge kinderleicht sein. Angenommen, Sie befinden sich am Nachmittag in einem Bereich und decken einen Hinweis auf, den Sie in einem anderen Bereich verfolgen möchten, für den der bereits verschwundene Morgen-Slot erforderlich ist. Sie können einfach Ihren Lauf beenden (egal ob Sie von einer Klippe rennen oder einen schlecht beratenen Kampf aufnehmen) und einen anderen starten, indem Sie sich entscheiden, direkt in die richtige Zone zu gelangen. Selbst wenn Sie direkt zum Abendschlitz springen möchten, um an einem bestimmten Faden zu ziehen, ist dies vollkommen in Ordnung und zulässig.

Bakaba sagte, die Hoffnung bestehe darin, dass die Spieler einfach den Leads folgen können, an denen sie interessiert sind, während sich das Spiel mit all den komplexen Planungen und der KI im Hintergrund befasst. Jede gespielte Schleife, ob kurz oder lang, bietet mehr Informationen, mit denen ein schlauer Spieler herausfinden kann, was genau in Blackreef vor sich geht und wie er seine Ziele effektiver ausschalten kann.

Wenn Sie Ihrem Geschäft nachgehen, werden Sie es jedoch nicht leicht haben - es gibt eine Vielzahl von Feinden, die in der Nähe von Blackreef feiern und sich entspannen, alle mit Anweisungen zum Schießen auf Sicht. Darüber hinaus müssen Sie sich jedoch um einen ernsthaften Gegner sorgen - Julianna.

Diese rivalisierende Attentäterin wird dich verfolgen und behindern und versuchen, einen Kill zu erzielen, um deine Schleife zu beenden. Sie wird entweder von einer komplizierteren und aggressiveren KI oder von einem anderen menschlichen Spieler kontrolliert. Diese Multiplayer-Facette von Deathloop ist eine der großen Wendungen und scheint viel Spaß zu machen.

Sie können als Julianna in die Spiele anderer Spieler eintauchen, um Fallen für sie zu stellen und zu versuchen, sie auf eine Weise zu versenden, die Sie für angemessen halten, mit kosmetischen Belohnungen und mehr Kräften, die Sie für sie freischalten können, wenn Sie sich mit den Dingen auseinandersetzen. Wenn Sie diesen zusätzlichen Stress nicht wollen, können Sie sich natürlich einfach an das Offline-Spiel halten und mit der KI kämpfen.

In der Vorschau sagen wir, dass Blackreef selbst seiner Rechnung von Sébastien Mitton als einer der Hauptfiguren des Spiels gerecht wurde. Wir haben das gleiche Gebiet in einigen verschiedenen Zeitzonen gesehen, mit völlig unterschiedlichen Lichtverhältnissen und feindlichen Layouts in jedem.

Es ist ein üppig gestaltetes Paradies der 1960er Jahre voller bizarrer Bilder und erstaunlicher Räume, die es zu erkunden gilt, randvoll mit Gesprächen zum Abhören, Aufzeichnungen zum Ablegen und Notizen zum Lesen. All dies wird Ihnen ein besseres Verständnis dafür vermitteln, was los ist.

Es ist klar, dass es auch eine große visuelle Vielfalt zwischen Palastresidenzen und Industriegebieten, unheimlichen Gewächshäusern und weitläufigen Landschaften gibt, und wir können es kaum erwarten, die Besonderheiten näher kennenzulernen.

Tatsächlich hat die grafische Situation insgesamt auch eine neue Klarheit in der Vorschau erhalten. Wir können bestätigen, dass das Spiel auf PS5 mit einer adaptiven 4K-Auflösung auf flüssige 60 FPS abzielt. Unser Video-Feed war in 1080p, daher können wir die Qualität dieser Lösung nicht bestätigen, aber es hat bei anderen Titeln perfekt funktioniert.

Kurz gesagt, das Spiel sieht großartig aus, da die verschiedenen Zeitfenster alle ihre eigene starke Beleuchtung bieten, von strahlender Morgensonne bis zu neongetränkter Nachtdunkelheit. Es ist jedoch ebenso eine Werbung für die Art Direction wie für die grafische Wiedergabetreue, bis hin zum jazzigen Soundtrack.

Auch beim Moment-zu-Moment-Gameplay spart Arkane nicht. Genau wie in der Dishonored-Serie und der neueren Beute haben Sie eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, ein Ziel von Ihrer Liste zu streichen.

Wenn Sie die Dinge einfach halten, haben Sie ein lustiges Arsenal an Waffen zu entdecken, von Pistolen mit zwei Waffen über Schrotflinten und LMGs bis hin zu leisen Nagelpistolen für eine versteckte Kante. Sie können auch effektiv Nahkampf spielen, und eine leicht verwässerte Version des allmächtigen Kicks von Arkanes dunklem Messias der Macht und Magie ist zurück, damit Sie Menschen herum, von Klippen oder in Gefahren bringen können.

Außerdem gibt es eine Reihe von Kräften, die Sie freischalten und verbessern können, einschließlich eines blinkartigen kurzen Teleports namens Shift oder der Möglichkeit, mehrere Feinde miteinander zu verbinden, um sie mit Nexus auf einen Schlag zu töten .

Sammlerstücke können Ihr Loadout weiter anpassen, indem Sie die Funktionsweise Ihrer Waffen und Charakterfähigkeiten ändern. Sie können diese im laufenden Betrieb austauschen und so ein anpassungsfähiges System schaffen, das wirklich einzigartige Möglichkeiten zur Erreichung Ihrer Ziele bietet.

Sie mögen einfach anfangen, können aber Schmuckstücke sammeln, um ein doppelt schwingender, doppelt springender Wahnsinniger zu werden. Wenn das Spiel veröffentlicht wird, sollten Sie sich darauf einstellen, dass Speedrunner die Dinge auf wirklich absurde Weise erledigen.

Wenn Arkane die zusätzliche Zeit nutzen kann, um das Spiel auf einen perfekten Glanz zu bringen (und so sieht es sicherlich schon aus), sollte Deathloop eine ernsthaft delirante Mischung aus Spaß bieten, wenn es im September veröffentlicht wird.

Von dem Spaß, die weitläufigen Umgebungen von Blackreef zu entdecken, herauszufinden, warum und wie die Zeitschleife funktioniert, und den unzähligen Möglichkeiten, den Schmerz auf die verdorbenen Bewohner zu übertragen, können wir es kaum erwarten, mehr zu sehen und sie in die Hände zu bekommen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.